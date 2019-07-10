Οι επιστήμονες προειδοποιούν: Οι γλάροι της Αυστραλίας μεταφέρουν βακτήρια ανθεκτικά στα φάρμακα

Οι γλάροι της Αυστραλίας είναι φορείς βακτηρίων που είναι ανθεκτικά στα φάρμακα και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές λοιμώξεις στους ανθρώπους, επισημαίνουν ερευνητές του Πανεπιστημίου Μέρντοχ στο Περθ της Αυστραλίας.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι το 20% των ασημένιων γλάρων φέρεται ότι μεταφέρουν βακτήρια που προκαλούν ασθένειες και που είναι ανθεκτικά στα αντιβιοτικά.

Οι γλάροι μολύνθηκαν όταν ήρθαν σε επαφή με ανθρώπινα περιττώματα μέσω αποχετεύσεων ή από πάνες που πετάχτηκαν σε χωματερές, αναφέρει η έρευνα που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση «Journal of Antimicrobial Chemotherapy».

Οι μελετητές ανέλυσαν περισσότερα από 550 δείγματα τα οποία ελήφθησαν από ασημένιους γλάρους ανά την Αυστραλία, τα οποία και εξετάστηκαν για διάφορα βακτήρια.

«Αυτό που διαπιστώσαμε, που δεν το περιμέναμε, είναι τα υψηλά επίπεδα του ανθεκτικού βακτηρίου E Coli, το οποίο έφεραν οι γλάροι–κάτι αρκετά ασυνήθιστο», δήλωσε στο AFP ο ερευνητής του πανεπιστημίου Murdoch Μαρκ Ο΄Ντία.

«Ένας αρκετά μεγάλος αριθμός βακτηρίων ήταν ουσιαστικά ανθρώπινα επομένως οι γλάροι με κάποιον τρόπο είχαν μολυνθεί με αυτά από τον άνθρωπο, τα βακτήρια δηλαδή δεν προέρχονταν κατευθείαν από τους γλάρους».

Η έρευνα διαπίστωσε ότι πάνω από το 20% των πουλιών έφεραν ανθεκτικά στα αντιβιοτικά βακτήρια που μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες όπως εκείνες του ουροποιητικού συστήματος, μηνιγγίτιδα ή σηψαιμία.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει προειδοποιήσει για την αυξανόμενη απειλή των αποκαλούμενων υπερβακτηρίων, δηλαδή βακτηρίων που έχουν αναπτύξει αντίσταση στα γνωστά αντιβιοτικά, και έχει ζητήσει την επείγουσα ανάπτυξη μιας νέας γενιάς φαρμάκων.

Ο Ο’Ντία δήλωσε ότι ο κίνδυνος οι γλάροι να μολύνουν τους ανθρώπους είναι «ελάχιστος», αλλά υπαρκτός.

Κάποια από τα βακτήρια ήταν ήδη ανθεκτικά σε «αρκετά σημαντικά» φάρμακα, είπε ο ίδιος προσθέτοντας ότι υπάρχει ο κίνδυνος οι γλάροι να μεταδώσουν τα υπερβακτήρια καθώς πετούν σε όλη τη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ