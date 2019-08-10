Έκρηξη σε βυτιοφόρο στην Τανζανία – Τουλάχιστον 60 νεκροί

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Τουλάχιστον 60 νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός από έκρηξη που σημειώθηκε σε βυτιοφόρο, στην Τανζανία.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε ως συνέπεια τροχαίου ατυχήματος, όταν κάτοικοι έσπευσαν να συγκεντρώσουν ποσότητες από τα καύσιμα που είχαν χυθεί.

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα 200 χιλιόμετρα από την πόλη Μορογκόρο, στα ανατολικά τμήματα της αφρικανικής χώρας.

Ο οδηγός του βυτιοφόρου προσπάθησε να αποφύγει τη σύγκρουση με διερχόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο.

Το βαρύ όχημα εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε. Στο σημείο έσπευσαν δεκάδες περίοικοι, προκειμένου να μαζέψουν ποσότητες από τα καύσιμα που είχαν χυθεί.

Λίγο αργότερα, όμως, πραγματοποιήθηκε έκρηξη, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 60 ατόμων.