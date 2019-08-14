Χωρίς συντήρηση για 25 χρόνια τμήματα της γέφυρας της Γένοβας

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Τεχνική έκθεση αποκάλυψε ότι σε τμήματα της γέφυρας, που κατέρρευσε πέρυσι στη βόρεια Ιταλία, δεν είχαν γίνει εργασίες συντήρησης για 25 χρόνια, έγινε γνωστό σήμερα από τις εισαγγελικές αρχές.

Πριν από ακριβώς έναν χρόνο, στις 14 Αυγούστου του 2018, ένα μεγάλο τμήμα της γέφυρας της Γένοβας, μήκους 1,2 χλμ, κατέρρευσε έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές στην περιοχή, με αποτέλεσμα τον θάνατο 43 ανθρώπων.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τα αίτια της κατάρρευσης, όμως το κυβερνών Κόμμα των 5 Αστέρων επέρριψε ευθύνες στη μεγαλύτερη εταιρεία οδοποιίας και διοδίων της Ιταλίας, την κατασκευαστική Atlantia, κατηγορώντας την ότι είχε παραμελήσει τη συντήρηση της γέφυρας. Η Atlantia, από τη πλευρά της, αρνείται οποιαδήποτε παρατυπία.

«Η έρευνα θα αποκαλύψει εάν (η έλλειψη συντήρησης) ήταν ο καθοριστικός παράγοντας που προκάλεσε την κατάρρευση» είπε ο ανώτατος εισαγγελέας της Γένοβας Φραντζέσκο Κότσι σε δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, που παραχώρησε σήμερα, έπειτα από μια επιμνημόσυνη τελετή για τα θύματα.

Οι μετοχές της Atlantia κατέγραψαν πτώση 4% σήμερα μετά τις δηλώσεις του εισαγγελέα.