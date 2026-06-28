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28.06.2026 01:04

Αλόννησος: Ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του νησιού

28.06.2026 01:04

Μηχανική βλάβη υπέστη το Σάββατο (27/6) δεξαμενόπλοιο, σημαίας Μάλτας στα ανοιχτά της Αλοννήσου, με αποτέλεσμα να πλέει ακυβέρνητο.

Το δεξαμενόπλοιο «YM JUPITER» βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ψαθούρας, σύμφωνα με το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και σε αυτό επιβαίνουν 17 άτομα πλήρωμα, Τούρκοι υπήκοοι.

Μεταφέρει περίπου 5.000 τόνους προϊόντων πετρελαίου ενώ δίπλα βρίσκεται το ελληνικό ναυαγοσωστικό πλοίο «Αιγαίον Πέλαγος».

Το ΕΚΣΕΔ απηύθυνε έκκληση προς τα παραπλέοντα πλοία της περιοχής να διατηρούν αυξημένη επαγρύπνηση και να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την παροχή συνδρομής, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κίνδυνος για το πλήρωμα ή θαλάσσια ρύπανση, ενώ οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του περιστατικού.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 28.06.2026 01:23
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