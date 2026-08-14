Το Φεστιβάλ ΑΝΩ τιμά τα 200 χρόνια Ερμούπολη με τρεις ξεχωριστές εκδηλώσεις

Στη φετινή του διοργάνωση, το Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου «ΑΝΩ» γιορτάζει τη 10ετή πετυχημένη και αδιάκοπη – ακόμα και εν μέσω πανδημίας – πορεία του στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της χώρας, με τρεις εκδηλώσεις του εμπνευσμένες από την επέτειο των 200 χρόνων της Ερμούπολης.

Την Τρίτη 18 Αυγούστου «Η μουσική συνάντηση δύο θρησκευτικών παραδόσεων», σφραγίζει τη μακραίωνη αρμονική συνύπαρξη Καθολικών και Ορθοδόξων Συριανών, στον Ορθόδοξο Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ερμούπολης με τη σύμπραξη του Καπουκίνου μοναχού π. Τζούλιο Γκραμένια στο αερόφωνο αρμόνιο και του Ορθόδοξου Διακόνου π. Βασίλη Φρατζίσκου στο πιάνο, αλλά και των Χορωδιών του Ορθόδοξου Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ερμούπολης και του Καθολικού Ιερού Ναού Ευαγγελίστριας Ερμούπολης.

Στην ανάδειξη της ιστορίας και της επιρροής της Σύρου – ως τόπος και ως κοινωνία – στα Γράμματα και τις Τέχνες μέσα από κείμενα Ελλήνων και ξένων λογοτεχνών, στοχεύει η εκδήλωση Τετάρτης 19 Αυγούστου με τίτλο «Η Σύρος στη λογοτεχνία». Ανάμεσα στα επιλεγμένα μουσικά έργα που θα ακουστούν στον Καθεδρικό Ναό της Άνω Σύρου, από τον 18χρονο βραβευμένο οργανίστα της Αυστραλιανής ομογένειας Σάββα Σουσαμίδη, τηνκαταξιωμένη οργανίστα Ελένη Κεβεντσίδου και τη φημισμένη Ελληνίδα υψίφωνο Βιβή Συκιώτη, η διεθνούς καριέρας ηθοποιός Melia Kreiling θα διαβάσει λογοτεχνικά κείμενα που έχουν επιλεγεί από τον ερευνητή, συγγραφέα και δημοσιογράφο Μιχάλη Γελασάκη.

Την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της Ερμούπολης ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, φιλοδοξεί να αναδείξει το πρόγραμμα της συναυλίας της ΑΝΩ FESTIVAL ORCHESTRA, που εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Θέατρο Απόλλων της Ερμούπολης την Παρασκευή 21 Αυγούστου, παρουσιάζοντας σπάνια έργα Συριανών συνθετών του 19ου αιώνα. Με το τίτλο «Από τον Λουδοβίκο Βαν Μπετόβεν, στον Λουδοβίκο Σπινέλλη», η 20μελής ορχήστρα του Φεστιβάλ με μουσικούς από Ελλάδα, Πολωνία και Τσεχία, υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Στέφανου Τσιαλή, θα παρουσιάσει το Κονσέρτο για Πιάνο αρ. 2 του Μπετόβεν, με σολίστ τον χαρισματικό Πολωνό πιανίστα Krzysztof Wierciński, καθώς και έργα των Συριανών συνθετών Ιωάννη Φουστάνου (1856-1933), Γεώργιου Νομικού (1866-;), Λουδοβίκου Σπινέλλη (1871-1904) και Αντονίου Μπιφέρνου (1858 – 1940) με τη συμμετοχή της σοπράνο Βιβής Συκιώτη. Της συναυλίας θα προηγηθεί διάλεξη με θέμα «Συριανοί συνθέτες του 19ου αιώνα» από την Έφορο του Ιστορικού Αρχείου & Διευθύντρια του Κέντρου Ερευνών και Τεκμηρίωσης του Ωδείου Αθηνών, Στέλλα Κουρμπανά.

Η ιστοσελίδα του Φεστιβάλ:https://anofestival.gr/

Πρακτικές πληροφορίες

Όλες οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ ΑΝΩ ξεκινούν στις 20:00 και πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Ο Καθεδρικός Ναός Αγίου Γεωργίου Άνω Σύρου δεν θα είναι επισκέψιμος για το ευρύ κοινό από τις 19:00 και μετά τις ημέρες των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ ΑΝΩ, προκειμένου να διευκολυνθούν η πρόσβαση και η ομαλή ταξιθεσία του κοινού που επιθυμεί να παρακολουθήσει τις συναυλίες της Δευτέρας 17, της Τετάρτης 19 και της Κυριακής 23 Αυγούστου.

Διοργάνωση Καθολική Επισκοπή Σύρου & Σύνδεσμος Ελλήνων Καθολικών Σύρου.