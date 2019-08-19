Η κληρονομιά της Αρίθα Φράνκλιν χρηματοδοτεί την έρευνα για τον καρκίνο στο πάγκρεας

Ένα χρόνο μετά το θάνατο της Αρίθα Φράνκλιν, η κληρονομιά της τραγουδίστριας χρηματοδοτεί μέσω ενός ταμείου την έρευνα της σπάνιας μορφής καρκίνου του παγκρέατος από την οποία έπασχε η «Βασίλισσα της σόουλ».

Η Φράνκλιν πέθανε τον Αύγουστο του 2018 μετά από μάχη με νευροενδοκρινή όγκο (ΝΕΤ) στο πάγκρεας, μια μορφή καρκίνου που αποτελεί μόνο το 7% των περιπτώσεων καρκίνου του παγκρέατος. Ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Στιβ Τζομπς πέθανε μετά από υποτροπή της σπάνιας αυτής ασθένειας το 2011.

Στην ετήσια επέτειο του θανάτου της Φράνκλιν, στις 16 Αυγούστου, το Detroit’s Women’s Informal Network και η κληρονομιά της τραγουδίστριας δώρισαν ένα ποσό στο Ίδρυμα Ερευνών Νευροενδοκρινή Όγκου (NETRF), που έχει έδρα τη Βοστώνη και το οποίο δημιούργησε το Ταμείο Αρίθας Φράνκλιν για την Έρευνα του Νευροενδοκρινή Καρκίνου.

«Η οικογένεια της Αρίθα Φράνκλιν έχει την τιμή να συνεργαστεί με το NETRF για να βοηθήσει στην αύξηση της χρηματοδότησης για την εκπαίδευση και την έρευνα αυτής της καταστροφικής ασθένειας που παίρνει τους αγαπημένους μας πολύ σύντομα», δήλωσε η Sabrina Owens, ανιψιά της Φράνκλιν και εκπρόσωπος της οικογένειας .

«Ενθαρρύνουμε τους φίλους, τους θαυμαστές και τους υποστηρικτές της να εξετάσουν το ενδεχόμενο να συμβάλουν σε αυτή τη δράση μέχρι να μπορέσουμε να εξαλείψουμε την ασθένεια. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι δυνατό», πρόσθεσε.

«Πολλές από τις δράσεις που χρηματοδοτούμε είναι για την βασική επιστήμη στο εργαστήριο, με στόχο να κατανοήσουμε γιατί αυτοί οι όγκοι αναπτύσσονται και εξαπλώνονται» δήλωσε η Elyse Gellerman, διευθύνουσα σύμβουλος του NETRF σε εφημερίδα του Ντιτρόιτ.

«Δεν γνωρίζουμε όλες τις απαντήσεις. Οι ερευνητές προσπαθούν να κατανοήσουν αυτούς τους όγκους σε κυτταρικό επίπεδο και -με μερικές από τις διαθέσιμες θεραπείες- γιατί μερικοί ασθενείς ανταποκρίνονται και άλλοι όχι».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ