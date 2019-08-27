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27.08.2019 10:41

Κατερίνη: Δυο συλλήψεις για τηλεφωνικές απάτες με δήθεν τροχαία ατυχήματα

27.08.2019 10:41
Κατερίνη: Δυο συλλήψεις για τηλεφωνικές απάτες με δήθεν τροχαία ατυχήματα - Media

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Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται μία 49χρονη κι ένας 33χρονος, που κατηγορούνται για τηλεφωνικές απάτες στην Κατερίνη. Οι συλληφθέντες είναι βουλγαρικής καταγωγής και οδηγούνται στη Δικαιοσύνη, ενώ εξετάζεται τυχόν εμπλοκή τους σε άλλες παρόμοιες πράξεις.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Κατερίνης, άγνωστος συνεργός τους τηλεφώνησε διαδοχικά σε δυο γυναίκες, 57 και 81 ετών αντίστοιχα, και ισχυρίστηκε ότι τα παιδιά τους είχαν προκαλέσει το θάνατο ανήλικου σε δήθεν τροχαίο δυστύχημα. Προκειμένου, δε, να αποφύγουν τις συνέπειες του νόμου, ο ίδιος ζητούσε από τα θύματά του χρήματα τα οποία θα παραλάμβαναν συνεργοί του.

Πράγματι, κατόπιν συνεννόησης οι συλληφθέντες συναντήθηκαν χθες με τις δύο γυναίκες και απέσπασαν από τη μία 5.000 και από την άλλη 1.500 ευρώ. Όταν τα θύματα αντιλήφθηκαν ότι επρόκειτο περί απάτης κάλεσαν τις αστυνομικές αρχές και κατόπιν κινητοποίησης εντοπίστηκαν οι δύο δράστες που φαίνεται ότι είχαν το ρόλο της είσπραξης των χρημάτων. Όταν βρέθηκε πάνω τους η λεία, αστυνομικοί τούς πέρασαν χειροπέδες με την αυτόφωρη διαδικασία.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ

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