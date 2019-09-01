Τραγωδία στην άσφαλτο: Βυτιοφόρο παρέσυρε και σκότωσε 38χρονο

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Ένα βυτιοφόρο παρέσυρε και σκότωσε έναν 38χρονο, το βράδυ του Σαββάτου, στην εθνική οδό Θήβας- Λιβαδειάς.
Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 11 το βράδυ του Σαββάτου, στο 8ο χλμ. της Θήβας- Λιβαδειάς. Ο 56χρονος οδηγός του βυτιοφόρου δεν είδε τον 38χρονο αλλοδαπό, ο οποίος περπατούσε στην άκρη του δρόμου, στην ίδια κατεύθυνση με το βυτιοφόρο.
Αμέσως μετά το χτύπημα ο 38χρονοςδιακομίστηκε στο νοσοκομείο της Λιβαδειάς, όμως ήταν ήδη αργά, καθώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα lamiareport, ο οδηγός του βυτιοφόρου συνελήφθη, και η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για το δυστύχημα.
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