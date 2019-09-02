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02.09.2019 20:04

Χεζμπολάχ: Η αναζωπύρωση των συγκρούσεων με το Ισραήλ εισάγει μια “νέα φάση”

02.09.2019 20:04
Χεζμπολάχ: Η αναζωπύρωση των συγκρούσεων με το Ισραήλ εισάγει μια "νέα φάση" - Media

 

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Σαγίντ Χασάν Νασράλα προειδοποίησε σήμερα ότι ενώ μια ανάφλεξη στα σύνορα με το Ισραήλ έληξε, το επεισόδιο εισήγαγε μια «νέα φάση» στην οποία η σιιτική ένοπλη οργάνωση του Λιβάνου δεν έχει πλέον κόκκινες γραμμές στην πολεμική της αντιπαράθεση με το Ισραήλ, στον απόηχο της ανταλλαγής πυρών του ισραηλινού στρατού με την Χεζμπολάχ.

Το βόρειο Ισραήλ έγινε χθες στόχος εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων της σιιτικής οργάνωσης που προκάλεσαν την ισραηλινή απάντηση στο έδαφος του νοτίου Λιβάνου, δημιουργώντας ανησυχίες για πολεμική κλιμάκωση.

Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο Νασράλα δήλωσε ότι το νέο επίκεντρο, που τώρα βρίσκεται στα χέρια των μαχητών στο πεδίο, θα είναι η στοχοθέτηση ισραηλινών drones που εισέρχονται στον εναέριο χώρο του Λιβάνου.

Η επίθεση της Κυριακής, είπε ο ηγέτης της σιιτικής οργάνωσης, έστειλε ένα μήνυμα στο Ισραήλ ότι «αν επιτίθεστε, τότε όλα σας τα σύνορα, όλες οι δυνάμεις σας, όλοι οι εποικισμοί σας» θα βρίσκονται σε κίνδυνο.

Νωρίτερα σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Manar που ελέγχει η Χεζμπολάχ μετέδωσε ένα βίντεο το οποίο παρουσιάζει, όπως αναφέρεται, την επίθεση με αντιαρματικούς πυραύλους ενάντια σε στρατιωτικό όχημα στο βόρειο Ισραήλ.

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