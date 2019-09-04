«Στοπ» στη θρυλική Βέσπα από τη Γένοβα

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«Έξωση» στο εμβληματικό ιταλικό σκούτερ Vespa από το κέντρο της Γένοβας έχει δρομολογήσει η δημοτική Αρχή, με το «διάταγμα αντι-Βέσπα» του δημάρχου Μάρκο Μπούτσινα να είναι έτοιμο και αναμένεται μόνο η έγκρισή του εντός της εβδομάδος από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το διάταγμα προβλέπει την απαγόρευση εισόδου και κυκλοφορίας σε κάποια μέρη της πόλης σε αυτοκίνητα και δίκυκλα που θεωρούνται ρυπογόνα, ανάμεσά τους και το θρυλικό δίκυκλο της Piaggio.

Σε άλλες πολλές ιταλικές πόλεις – περιλαμβανομένης και της πρωτεύουσας Ρώμης – υπάρχουν από καιρό απαγορεύσεις για είσοδο στο κέντρο οχημάτων παλαιάς τεχνολογίας. Είναι όμως δεδομένο πως η βέσπα είναι το μόνο δίκυκλο του οποίου εξακολουθούν -και μάλιστα φανατικά- να κυκλοφορούν παλιά και vintage μοντέλα χωρίς «καθαρή» τεχνολογία.

«Στοπ» λοιπόν στη Βέσπα οριστικά από τη Γένοβα, που κατά τ’ άλλα είναι μία πόλη που ευνοεί την κυκλοφορία μόνο δικύκλων στο κέντρο της. Την ίδια στιγμή, ο δήμαρχος αναγγέλλει κίνητρα για την αγορά ηλεκτρικών δικύκλων κι αυτοκινήτων, ανακοινώνοντας την προκήρυξη διαγωνισμού για την χρηματοδότηση όσων θέλουν να αποκτήσουν μέσα «πράσινης τεχνολογίας».