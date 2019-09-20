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20.09.2019 16:28

Η Χεζμπολάχ προειδοποιεί: Θα καταστραφεί η Σ. Αραβία αν ξεκινήσει πόλεμο με το Ιράν

20.09.2019 16:28
Η Χεζμπολάχ προειδοποιεί: Θα καταστραφεί η Σ. Αραβία αν ξεκινήσει πόλεμο με το Ιράν - Media

 

Η σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου προειδοποίησε τη Σαουδική Αραβία να μην στοιχηματίσει σε έναν πόλεμο εναντίον του Ιράν επειδή κάτι τέτοιο θα κατέστρεφε το βασίλειο, ενώ κάλεσε το Ριάντ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να σταματήσουν τον πόλεμο στην Υεμένη για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους.

Ο Σαγιέντ Χάσαν Νασράλα, ο ηγέτης της οργάνωσης, υποστήριξε ότι τα νέα συστήματα αεράμυνας δεν θα βοηθούσαν τη Σαουδική Αραβία να αμυνθεί απέναντι στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που χρησιμοποιήθηκαν για τις επιθέσεις εναντίον των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Aramco, στις 14 Σεπτεμβρίου.

“Μην στοιχηματίζετε σ’ έναν πόλεμο εναντίον του Ιράν επειδή θα σας καταστρέψει”, είπε ο Νασράλα σε μια ομιλία του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση. Επισημαίνοντας ότι από την επίθεση μειώθηκε στο μισό η πετρελαϊκή παραγωγή της Σαουδικής Αραβίας, πρόσθεσε: “Το σπίτι σας είναι γυάλινο και η οικονομία σας γυάλινη. Σαν τις γυάλινες πόλεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα”.

Σύμφωνα με τον Νασράλα, οι επιθέσεις στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις έδειξαν πόσο ισχυρή είναι η συμμαχία που στηρίζεται από το Ιράν. Τα νέα συστήματα αεράμυνας “θα ήταν πολύ ακριβά και άχρηστα” απέναντι στην ευελιξία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, αν ληφθεί υπόψη και το μέγεθος της Σαουδικής Αραβίας, υποστήριξε.

Υπενθυμίζοντας την πρόσφατη απειλή των Χούτι της Υεμένης εναντίον των ΗΑΕ, πρόσθεσε: “Αυτό που θα προστατεύσει τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές στη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ, είναι να σταματήσουν τον πόλεμο εναντίον του λαού της Υεμένης”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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