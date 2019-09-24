Γαλάζιος εμφύλιος στην ΚΕΔΕ: Η κάθοδος του Κυρίζογλου και ο «εμφύλιος» με Παπαστεργίου

Σε γαλάζιο εμφύλιο εξελίσσεται η διεκδίκηση της ηγεσίας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, καθώς τις υποψηφιότητες τους ανακοίνωσαν χθες δύο αυτοδιοικητικά στελέχη που ανήκουν στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας:

Οπως αναφέρει το news247.gr. Ο δήμαρχος της Μενεμένης και πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας Λάζαρος Κυρίζογλου και ο δήμαρχος Τρικκαίων και μέλος του απερχόμενου ΔΣ της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου.

Ο κ.Κυρίζογλου, στενός πολιτικός φίλος του Αντώνη Σαμαρά ο οποίος το 2014 είχε δεχθεί να αποσυρθεί απο τη μάχη της ΚΕΔΕ υπέρ του νυν περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη, δίνει μάλιστα σήμερα συνέντευξη τύπου και δη στην Αθήνα για την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του, στην οποία αναμένεται να αφήσει αιχμές.

Και αυτό καθώς ο κ.Κυρίζογλου είχε ήδη από τον Ιούνιο διαμηνύσει ότι θα διεκδικούσε την ηγεσία της ΚΕΔΕ και ότι δε θα έκανε πίσω αυτή τη φορά.

Εν συνεχεία ωστόσο οι πληροφορίες ότι το κόμμα της ΝΔ προέκρινε για την ηγεσία της ΚΕΔΕ τον κ.Παπαστεργίου, ως έναν αυτοδιοικητικό της νέας γενιάς, εξόργισαν τον κ.Κυρίζογλου, την υποψηφιότητα του οποίου στηρίζει σημαντικός αριθμός δημάρχων κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας.

Η προσπάθεια που έγινε από πλευράς του κυβερνώντος κόμματος για μία συμβιβαστική λύση έπεσε στο κενό:

Προτάθηκε σε Κυρίζογλου και Παπαστεργίου να κατέβουν μαζί χωρίς να είναι κάποιος επικεφαλής και όποιος κατάφερνε να εκλέξει περισσότερα μέλη στο ΔΣ της ΚΕΔΕ να γίνει τελικά πρόεδρος.

(Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ εκλέγεται από τα 31 μέλη του ΔΣ). Ο κ.Κυρίζογλου όμως δεν το δέχθηκε και ανακοίνωσε ότι θα κατέβει στην Αθήνα με… άγριες διαθέσεις. Ούτε ο κ. Παπαστεργίου όμως υποχώρησε ανακοινώνοντας χθες την υποψηφιότητα του.

Από το Μοσχάτο δεν έχουν λάβει μέχρι στιγμής επίσημη θέση ως προς το ποιον και εάν θα στηρίξει επίσημα η ΝΔ. Πολλά γαλάζια στελέχη πάντως θεωρούν πιθανό έτσι όπως ήλθαν τα πράγματα, το κυβερνών κόμμα να αποφύγει να δώσει επίσημη στήριξη.