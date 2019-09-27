Προειδοποιεί για ηλεκτρονική απάτη με δωροεπιταγές ο Κωτσόβολος

Ο Κωτσόβολος με ανακοίνωσή του ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό πως πρέπει να αγνοηθούν SMS με “πακέτα-δωροεπιταγές Κωτσόβολος” στα οποία ζητείται να συμπληρωθεί κινητό τηλέφωνο ή εγγραφή σε συνδρομητική υπηρεσία. Τα SMS αυτά είναι παραγωγή κακόβουλου λογισμικού και παρακαλείσθε να τα αγνοήσετε και να μην ανοίξετε οποιοδήποτε link περιέχουν.

Πρόκειται για προσπάθεια εξαπάτησης από τρίτα μέρη με τα οποία o Κωτσόβολος δεν έχει οποιαδήποτε σχέση ούτε μπορεί να ελέγξει.

Τα SMS αυτά έχουν σταλεί σε τυχαίους αριθμούς τηλεφώνων και δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με το πελατολόγιο της Κωτσόβολος.

Οπως αναφέρει η εταιρία, γίνεται διερεύνηση με την βοήθεια των διωκτικών αρχών για να βρεθούν οι υπαίτιοι και να προστατευτούν όλοι, έννομα, από την ηλεκτρονική αυτή απάτη που εμπλέκει το όνομα και την φήμη της Κωτσόβολος.

Τέλος, να επισημανθεί ότι ο Κωτσόβολος δεν ζητά, ούτε θα ζητήσει ποτέ στους καταναλωτές να συμπληρώσουν στοιχεία όπως το κινητό τους τηλέφωνο σε μια ανώνυμη ιστοσελίδα, ούτε και να εγγραφούν σε κάποια συνδρομητική υπηρεσία.