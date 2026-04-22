ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 19:30
22.04.2026 17:38

Κεραμέως: Το πλεόνασμα επιστρέφει στην κοινωνία – Νέα ενίσχυση για συνταξιούχους και ασφαλισμένους

«Το πλεόνασμα επιστρέφει στην κοινωνία», υπογραμμίζει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, στην ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων στήριξης από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως αναφέρει, τα μέτρα περιλαμβάνουν νέα ενίσχυση για συνταξιούχους και ασφαλισμένους.

Συγκεκριμένα:

«- Αυξάνεται στα 300 ευρώ καθαρά από 250 ευρώ η ετήσια ενίσχυση που δίνεται στους χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία, κάθε Νοέμβριο και διευρύνονται οι δικαιούχοι κατά 420.000. Πλέον, η ενίσχυση αυτή θα καλύπτει το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών.

– Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα ένταξης σε ρύθμιση 72 δόσεων παλαιών οφειλών (έως το τέλος του 2023) προς τον ΕΦΚΑ που δεν έχουν ακόμη ρυθμιστεί».

Στην ανάρτησή της, η κ. Κεραμέως τονίζει: «Όσο βελτιώνονται οι οικονομικοί δείκτες της χώρας, όσο μειώνεται η ανεργία, όσο επεκτείνεται η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, όσο ενισχύεται η συμμόρφωση με τη φορολογική και την ασφαλιστική νομοθεσία, τόσο επιστρέφουμε πίσω στην κοινωνία πολύτιμο πλεόνασμα που δημιουργείται».

Διαβάστε επίσης:

Υπερψηφίστηκε η άρση ασυλίας των 13 της ΝΔ: Η Παπακώστα ψήφισε τον εαυτό της, ο Φλώρος το δεύτερο «όχι», «παρών» από Αθανασίου στη δική του ασυλία, απείχε ο Τσιάρας 

Συνάντηση Χρυσοχοΐδη-Κοβέσι: Συνεργασία ΔΑΟΕ-Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος

Η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης ύψους 500 εκατ. – 300 ευρώ σε συνταξιούχους κάθε Νοέμβριο, επίδομα 150 ευρώ για παιδιά

Δείτε live τη συζήτηση Μητσοτάκη – Κόστα στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Γκιλφόιλ: «Όταν Αμερικανοί και Έλληνες στέκονται μαζί δεν υπάρχει όριο σε αυτά που μπορούμε να πετύχουμε»

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 23 Απριλίου

Συνάντηση Πιερρακάκη – Κοβέσι στην ΑΑΔΕ για τα τελωνεία

15 γαλάζιοι σε πηγαδάκι – «σεμινάριο» με Βορίδη μετά την ψηφοφορία 

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

Τα… δικαστικά της ΝΔ και ο Βορίδης, ένα γκάλοπ ό,τι να ναι, οι εκτός τόπου ιδέες Σιακαντάρη, ο Αρβανίτης και ο Καβάφης, η έγνοια του Σχοινά

Πακέτο 8 νέων μέτρων ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός - Καλύπτει οικογένειες, αγρότες, συνταξιούχους, οφειλέτες και ενοικιαστές

