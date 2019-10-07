Προσοχή στις τηλεφωνικές απάτες – Πώς μας κλέβουν χρήματα

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Κύκλωμα που δρα εξαπατώντας ανυποψίαστα θύματα δια τηλεφώνου έδρασε τα τελευταία 24ωρα στον Αλμυρό Βόλου, με το taxydromos.gr να σημειώνει ότι έγιναν πέντε απόπειρες μέσα σε διάστημα μόλις δύο ημερών.

Οι επιτήδειοι δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη δουλειά, καθώς «έπεσαν» πάνω σε υποψιασμένους ηλικιωμένους, οι οποίοι δεν «λύγισαν» στις πιέσεις που τους έγιναν για παράδοση μεγάλων χρηματικών ποσών, για τη -δήθεν- διευκόλυνση αγαπημένων τους προσώπων.

Οι τηλεφωνικές απάτες

Η εύρεση και η σύλληψη τέτοιων κυκλωμάτων έχει αρκετή δυσκολία, καθώς οι επιτήδειοι λαμβάνουν τα μέτρα τους, τηλεφωνώντας ακόμη και από το εξωτερικό, ούτως ώστε να μην τους βρουν οι Αρχές. Γι’ αυτό και η Αστυνομία προτρέπει τους πολίτες στο να είναι επιφυλακτικοί εάν λαμβάνουν τηλεφωνήματα με αιτήματα για καταβολή χρηματικού ποσού, είτε λόγω ασθένειας κάποιου κοντινού προσώπου, είτε με το πρόσχημα πρόκλησης ατυχήματος από κοντινό τους άνθρωπο, όπως είναι η προσφιλής τακτική.

Οι συμβουλές τις Αστυνομίας

Η Αστυνομία συμβουλεύει τα εξής:

Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μη δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι.

Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο). Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά.

Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση. Σε κάθε περίπτωση, να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να δώσετε χρήματα.