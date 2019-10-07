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07.10.2019 13:03

Πτήση τούρκικων αεροσκαφών πάνω από Αγαθονήσι, Ανθρωποφάγους και Μακρόνησο

07.10.2019 13:03
Μέσα σε 24 λεπτά 12 τουρκικά F-16 πέταξαν πάνω από Παναγιά, Ρω και Οινούσσες - Media

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Δύο τουρκικά F-16 πέταξαν σήμερα το μεσημέρι πάνω από την νήσο Αγαθονήσι, το σύμπλεγμα νησιών Ανθρωποφάγοι και την Μακρόνησο. Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ, ένα ζεύγος των τουρκικών αεροσκαφών F-16 εισήλθε στο FIR Αθηνών στις 14:37, χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσεως, πέταξε πάνω από την νήσο Αγαθονήσι στα 22.000 πόδια και στην συνέχεια στις 14:39 έκανε υπέρπτηση, στο ίδιο ύψος, πάνω από το σύμπλεγμα νησιών Ανθρωποφάγοι και την Μακρόνησο.

Επιπρόσθετα στις 14:40 2 τουρκικά F-4 πραγματοποίησαν υπέρπτηση πάνω από τους Ανθρωποφάγους και την Μακρόνησο στα 20.000 πόδια. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά.

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