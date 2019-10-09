Η νύχτα που έγινε μέρα στη Σάμο από τους κεραυνούς – Τι λέει το Αστεροκοπείο για το παράξενο φαινόμενο (Photos)

Ιδιαίτερη νύχτα για την Σάμο αυτή της Κυριακής προς Δευτέρα, με ασταμάτητες καταιγίδες που έκαναν τη νύχτα μέρα για ώρες κατά μήκος της βόρειας ακτής του νησιού.
Όπως εξήγησε ο μετεωρολόγος και επιστημονικός συνεργάτης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Σταύρος Ντάφης «η κακοκαιρία που επηρέασε τη χώρα μας το διήμερο 7 και 8 Οκτωβρίου συνοδεύτηκε από ισχυρές βροχοπτώσεις στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα, και ποτιστικές – φθινοπωρινού τύπου βροχές στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.
Κατά τις βραδινές ώρες της Δευτέρας 07/10 και νωρίς το πρωί της Τρίτης 08/10 καταιγίδες εκδηλώθηκαν στο Κεντρικό και Ανατολικό Αιγαίο καθώς επικράτησε ισχυρή ροή θερμών και υγρών αερίων μαζών με κατεύθυνση τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα παράλια της Τουρκίας.
Ο μετεωρολογικός σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψε
Το «Ποντίκι» δημοσιεύει μερικές από τις πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες κεραυνών τις οποίες τράβηξε ο φωτογράφος Μανώλης Τράβαλος, συνεργάτης του meteo.gr/EAA.
O ίδιος αναφέρει ότι πρόκειται για κάποιες από τις πιο εντυπωσιακές που έχει καταφέρει να αποτυπώσει τα τελευταία χρόνια που ασχολείται επαγγελματικά με το αντικείμενο, καθώς και διάφορα τοπία της βόρειας Σάμου υπό το φως των κεραυνών.
