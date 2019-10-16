Μπάτμαν: Η Ζόι Κράβιτζ είναι η Catwoman στην νέα ταινία του Ματ Ριβς

Η ηθοποιός Ζόι Κράβιτζ ετοιμάζεται για τον νέο της κινηματογραφικό ρόλο.

Η Ζόι Κράβιτζ θα υποδυθεί την Catwoman, την αντιηρωίδα και μερικές φορές ερωτική σύντροφο Σταυροφόρου με την Κάπα, στην επερχόμενη ταινία “The Batman”.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός, τραγουδίστρια και μοντέλο, κόρη του τραγουδιστή Λένι Κράβιτζ και της ηθοποιού, Λίζα Μπονέ θα πρωταγωνιστήσει πλάι στον Ρόμπερτ Πάτινσον ως Batman.

Σύμφωνα με το “The Hollywood Reporter” η απόφαση ελήφθη με συνυποψήφιες της Κράβιτζ για τον ρόλο τις Άνα ντε Άρμας, Έλα Μπαλίνσκα, Ελίζα Γκονζάλες.

Η Ζόι Κράβιτζ έχει μάλιστα υποδυθεί την Catwoman μία φορά ακόμη, το 2017 στην ταινία κινουμένων σχεδίων “The Lego Batman Movie”.

Η προπαραγωγή από την Warner Bros.-DC Comics pic αναμένεται να ξεκινήσει αυτό το καλοκαίρι. Δεν έχει οριστεί επίσημη ημερομηνία έναρξης, παρόλο που οι εμπλεκόμενοι ανέφεραν στο Variety ότι η κινηματογράφηση θα μπορούσε να ξεκινήσει στα τέλη του 2019 ή στις αρχές του 2020. Η ταινία “The Batman” έχει προγραμματιστεί να βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 25 Ιουνίου 2021.

Οι Αν Χάθαγουεϊ, Μισέλ Φάιφερ και Χάλι Μπέρι έχουν όλες ενσαρκώσει τον θρυλικό ρόλο στη μεγάλη οθόνη.

