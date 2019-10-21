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21.10.2019 17:16

Λαμία: Αυτοκίνητο χωρίς οδηγό βγήκε στην εθνική οδό – Παραλίγο σοβαρό τροχαίο με βυτιοφόρο (Photos)

21.10.2019 17:16
Λαμία: Αυτοκίνητο χωρίς οδηγό βγήκε στην εθνική οδό - Παραλίγο σοβαρό τροχαίο με βυτιοφόρο (Photos) - Media

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Η ψύχραιμη αντίδραση του οδηγού του βυτιοφόρου και η τύχη βοήθησαν για να μην έχουμε σοβαρό τροχαίο.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ένα όχι και τόσο συνηθισμένο περιστατικό θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα στην εθνική οδό λίγο πριν τις 12:00′ το μεσημέρι της Δευτέρας (21/10).

Συγκεκριμένα στο κομμάτι της νότιας εισόδου – εξόδου της Λαμίας για την εθνική οδό, ένα αυτοκίνητο χωρίς οδηγό βρέθηκε στο οδόστρωμα. Το συγκεκριμένο όχημα ήταν παρκαρισμένο σε παρακείμενο κατάστημα που βρίσκεται στον παράδρομο, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες άρχισε να κυλά. Πέρασε τον παράδρομο, σκαρφάλωσε το κράσπεδο και βρέθηκε στον κεντρικό δρόμο στο ρεύμα προς Λαμία την ώρα που διερχόταν βυτιοφόρο όχημα.

Ο οδηγός του μεγάλου οχήματος αντέδρασε ψύχραιμα έκοψε αριστερά αποφεύγοντας την απευθείας σύγκρουση, ωστόσο το βρήκε με το πίσω μέρος και με ένα από τα πίσω δεξιά ελαστικά του.

Το ανεξέλεγκτο όχημα από τη σύγκρουση επέστρεψε στον παράδρομο, ενώ ο οδηγός του βυτιοφόρου ακινητοποίησε λίγα μέτρα παρακάτω το όχημά του για να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς είχε συμβεί.

Όπως έλεγαν αυτόπτες μάρτυρες μέσα στην απίστευτη ατυχία, ήταν τυχερό που συνέβη όπως συνέβη. Ένα δευτερόλεπτο νωρίτερα δε θα είχε περιθώρια αντίδρασης ο οδηγός του βυτιοφόρου να το αποφύγει, ενώ ένα με δύο δευτερόλεπτα αργότερα θα έβγαινε ξαφνικά πίσω από το βαρύ όχημα και θα έκλεινε κάθετα το οδόστρωμα αποτελώντας σταθερό εμπόδιο για όποιο όχημα ακολουθούσε.

Ο τελικός απολογισμός ήταν μόνο υλικές ζημιές.

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