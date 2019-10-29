ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 13:32
29.10.2019 08:33

Η Ρέιτσελ Βάις ενσαρκώνει την Ελίζαμπεθ Τέιλορ: Μια ζωή λαμπερή και σκανδαλώδης

29.10.2019 08:33
Η Ρέιτσελ Βάις ενσαρκώνει την Ελίζαμπεθ Τέιλορ: Μια ζωή λαμπερή και σκανδαλώδης - Media

 

Την Ελίζαμπεθ Τέιλορ αναμένεται να υποδυθεί η ηθοποιός Ρέιτσελ Βάις σε μία νέα βιογραφική ταινία που υπογράφουν οι παραγωγοί του The King’s Speech και ο συγγραφέας του Slumdog Millionaire.

Η ταινία αναμένεται να εξερευνήσει τη ζωή της Τέιλορ από την υποκριτική μέχρι τον ακτιβισμό, εστιάζοντας κυρίως στο ρόλο που διαδραμάτισε η σταρ του Χόλιγουντ στον αγώνα καταπολέμησης του AIDS και τι σήμαινε γι’ αυτήν, και όχι τόσο στη λαμπερή και σκανδαλώδη ζωή της.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 η Τέιλορ προσέλαβε τον Ρότζερ Γουόλ ως προσωπικό της βοηθό, έναν ομοφυλόφιλο που μεγάλωσε στον φτωχό και ομοφοβικό, λεγόμενο, αμερικανικό «Βαθύ Νότο». Παρότι προέρχονταν από διαφορετικούς κόσμους, οι δυο τους ανέπτυξαν μια βαθιά φιλία που άλλαξε τις ζωές τους.

Το σενάριο που υπογράφει ο Σάιμον Μπόφοϊ προέρχεται από ώρες συνεντεύξεων με ανθρώπους που γνώριζαν την Τέιλορ και δημιουργεί αυτό που οι κινηματογραφιστές έχουν περιγράψει ως ένα «πορτρέτο της αληθινής γυναίκας πίσω από τα μενεξεδένια μάτια».

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 13:30
paschalis-new
LIFESTYLE

Πασχάλης: Ξεσπά μπροστά στην κάμερα – «Έχει παρατραβήξει το πράγμα, φτάνει!» (Video)

durant-antetokounmpo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι Χιούστον Ρόκετς ετοιμάζονται να δελεάσουν τον Αντετοκούνμπο

parelasi-7
ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Εντυπωσίασε η στρατιωτική παρέλαση με τα νέα οπλικά συστήματα – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

