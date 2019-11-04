search
04.11.2019 07:16

Εύβοια: Σώες εντοπίστηκαν οι δύο γυναίκες που αγνοούνταν – Είχαν πάει στο βουνό για μανιτάρια

04.11.2019 07:16
Σε αναζήτηση δύο γυναικών 62 και 60 χρονών που ανέβηκαν στο βουνό Καδί του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου βρίσκονταν μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής (3/11) οι αστυνομικές αρχές με την πυροσβεστική.

Οι δύο γυναίκες που είναι αδελφές, μετέβησαν από το μεσημέρι στο βουνό για να μαζέψουν μανιτάρια, αποπροσανατολίστηκαν όμως και έχασαν το δρόμο της επιστροφής.

Οι δικοί τους ανησύχησαν όταν είδαν ότι αργούν και ειδοποίησαν τι αρχές που αρχικά βρήκαν μόνο το αυτοκίνητο τους.

Όπως μεταδίδει το lamiareport.gr, τελικά λίγο μετά τα μεσάνυχτα εθελοντές από το Μετόχι εντόπισαν τις δύο αδερφές σε χαράδρα καλά στην υγεία τους αν και φοβισμένες όπως και ταλαιπωρημένες.

Στο σημείο όπου χάθηκαν οι δύο γυναίκες δεν υπήρχε σήμα κινητής, κάτι που έκανε τις αναζητήσεις πολύ δύσκολες.

Μάλιστα για την ενίσχυση των ερευνών αργά το βράδυ ζητήθηκε βοήθεια και από την 7η ΕΜΑΚ, που ξεκίνησε με την ορειβατική της ομάδα και επικεφαλής το Διοικητή της Σίμο Αποστόλου, ωστόσο δε χρειάστηκε να φτάσει στο μέρος όπου είχαν εξαφανιστεί οι δύο αδερφές.

 

