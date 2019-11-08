search
08.11.2019 10:38

Τηλεοπτικά παρασκήνια: Ποιο στέλεχος νιώθει να «ροκανίζεται» η καρέκλα του και τι θα γίνει με το «Σόι»;

08.11.2019 10:38
Τηλεοπτικά παρασκήνια, ειδήσεις, αποκαλύψεις και απρόοπτα

  • Το φανταστικό σενάριο της εβδομάδας έχει να κάνει με την επιστροφή της σειράς “Το Σόι σου” το οποίο κάποιος φαντάστηκε με αποτέλεσμα να οργιάζουν οι φήμες. Φευ! Ούτε τώρα ούτε αργότερα θα επιστρέψει η επιτυχημένη σειρά του Alpha καθώς όλοι σχεδόν οι ηθοποιοί έχουν δεσμεύσεις με άλλες παραγωγές.
  • ΚΟΥΙΖ (σοβαρό) Ποιο ικανό και με πείρα στέλεχος καναλιού νιώθει την καρέκλα του να τρίζει και να χρεώνεται επιλογές άλλων με αποτέλεσμα να βλέπει την έξοδο να πλησιάζει;
  • Απολύθηκε από τον ΣΚΑΪ ο Αντίνοος Αλμπάνης, η υπέροχη φωνή των σπικάζ του καναλιού. Ας μην το σχολιάσουμε καλύτερα. Θα έρθει η ώρα…
  • Η Ιωάννα Μαλέσκου, η “βασίλισσα” της Κρητικής τηλεόρασης δέχθηκε πρόταση για το “My Style rocks”. Εκείνη όμως αρνήθηκε και είπε πως δεν αφήνει την Κρήτη με τίποτα. Να και μία νέα παρουσία με ώριμη σκέψη και σωστές επιλογές.
  • Συνεργάτες για το πάνελ αναζητά αυτές τις μέρες η Χριστίνα Λαμπίρη στο πλαίσιο της προετοιμασίας της εκπομπής της η οποία θα ενταχθεί στο νέο πρόγραμμα του Mega αλλά ακόμη δε είναι σίγουρο, ποια ώρα θα προβάλλεται.
  • Προετοιμασίες και για τη Σάσα Σταμάτη η οποία εγκαινιάζει και ερωτική στήλη στο νέο late night της. Οι υποψήφιες κυρίες πέρασαν από κάστινγκ το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε.
  • Τολμηρή η κίνηση της Σίας Κοσιώνη να αλλάξει κόμμωση. Το αποτέλεσμα πολλοί σχολίασαν και ακόμη περισσότεροι επικρότησαν. Αλλωστε η ομορφιά είναι θέμα αυτοπεποίθησης.
  • Η σειρά “Κρατάς μυστικό” στον Alpha δοκιμάζεται έντονα εσχάτως καθώς η χαμηλή τηλεθέαση προβληματίζει. Δυστυχώς αν τα χαμηλά νούμερα συνεχιστούν θα πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις πρόωρης ολοκλήρωσης….
  • Αρχισαν οι συσκέψεις για το «Your face sounds familiar» στον ΑΝΤ1 και σύντομα θα γίνει και η επιλογή των καλλιτεχνών που θα πάρουν μέρος στο επιτυχημένο σόου το οποίο φυσικά θα συνεχίσει να παρουσιάζει η Μαρία Μπεκατώρου.

Πηγή: protothema.gr

