Καρκίνος στο πάγκρεας: Προσοχή στα πρώτα «αθώα» συμπτώματα

Κάθε χρόνο η 15η Νοεμβρίου είναι μια ημέρα που σε παγκόσμιο επίπεδο είναι αφιερωμένη στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου για το καρκίνο στο πάγκρεας.

Η γνώση είναι ένα από τα καλύτερα εργαλεία μας στον αγώνα κατά του καρκίνου του παγκρέατος. Με την παροχή εκπαίδευσης σχετικά με τη νόσο και την αύξηση της ευαισθητοποίησης των καταστροφικών επιπτώσεών της, μπορούμε να γυρίσουμε την μάχη υπέρ μας και να κερδίσουμε τον καρκίνο στο πάγκρεας.

Σύμφωνα με παγκόσμιες έρευνες, το 60% των ανθρώπων δεν γνωρίζει “σχεδόν τίποτα” για τον καρκίνο του παγκρέατος. Ήρθε η ώρα, λοιπόν, να ξεκινήσουμε μια παγκόσμια συζήτηση επάνω σε αυτό το θέμα. Η σημερινή είναι μια ημέρα που μπορεί να εφιστήσει την προσοχή σε αυτήν τη μορφή καρκίνου και να τονίσει την ανάγκη για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, χρηματοδότηση και έρευνα.

Ο καρκίνος του παγκρέατος αρχίζει στους ιστούς του παγκρέατος, ένα όργανο στην κοιλιά σας που βρίσκεται σε οριζόντια θέση πίσω από το κάτω μέρος του στομάχου σας. Το πάγκρεας εκκρίνει ένζυμα που βοηθούν στην πέψη και ορμόνες που βοηθούν στη ρύθμιση του μεταβολισμού των σακχάρων.

Ο καρκίνος του παγκρέατος συχνά έχει κακή πρόγνωση, ακόμη και όταν διαγνωστεί νωρίς. Ο καρκίνος του παγκρέατος συνήθως εξαπλώνεται με ταχείς ρυθμούς και σπάνια ανιχνεύεται στα πρώτα του στάδια, γεγονός που συντελεί έναν σημαντικό λόγο που είναι ένας από τους πιο θανατηφόρους τύπους καρκίνου.

Καρκίνος στο πάγκρεας: Συμπτώματα

Τα συμπτώματα του καρκίνου του παγκρέατος συχνά δεν εμφανίζονται έως ότου η νόσος είναι προχωρημένη. Όταν εμφανιστούν, ωστόσο, μπορεί να περιλαμβάνουν:

Άνω κοιλιακό πόνο που μπορεί να “αντανακλά” στην πλάτη σας

Κιτρίνισμα του δέρματος και του άσπρου των ματιών σας (ίκτερος)

Απώλεια της όρεξης

Απώλεια βάρους

Κατάθλιψη

Θρόμβους αίματος

Καρκίνος στο πάγκρεας: Πότε πρέπει να δείτε ένα γιατρό

Ενημερώστε το γιατρό σας αν παρουσιάσετε ανεξήγητη απώλεια βάρους, κοιλιακό άλγος, ίκτερο, ή άλλα συμπτώματα που σας ενοχλούν. Πολλές ασθένειες και παθήσεις -εκτός από τον καρκίνο- μπορεί να προκαλέσουν παρόμοια συμπτώματα, γι’ αυτό και είναι σημαντικό να μην το αμελήσετε, να μην βγάλετε δικά σας συμπεράσματα για το τι μπορεί να έχετε, αλλά να πάτε στο γιατρό και να κάνετε όλες τις εξετάσεις που ενδεχομένως θα σας συστήσει.

Πηγή: iatropedia