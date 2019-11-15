search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 11:00
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.11.2019 06:40

Καρκίνος στο πάγκρεας: Προσοχή στα πρώτα «αθώα» συμπτώματα

15.11.2019 06:40
Καρκίνος στο πάγκρεας: Προσοχή στα πρώτα «αθώα» συμπτώματα - Media

 

Κάθε χρόνο η 15η Νοεμβρίου είναι μια ημέρα που σε παγκόσμιο επίπεδο είναι αφιερωμένη στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου για το καρκίνο στο πάγκρεας.

Η γνώση είναι ένα από τα καλύτερα εργαλεία μας στον αγώνα κατά του καρκίνου του παγκρέατος. Με την παροχή εκπαίδευσης σχετικά με τη νόσο και την αύξηση της ευαισθητοποίησης των καταστροφικών επιπτώσεών της, μπορούμε να γυρίσουμε την μάχη υπέρ μας και να κερδίσουμε τον καρκίνο στο πάγκρεας.

Σύμφωνα με παγκόσμιες έρευνες, το 60% των ανθρώπων δεν γνωρίζει “σχεδόν τίποτα” για τον καρκίνο του παγκρέατος. Ήρθε η ώρα, λοιπόν, να ξεκινήσουμε μια παγκόσμια συζήτηση επάνω σε αυτό το θέμα. Η σημερινή είναι μια ημέρα που μπορεί να εφιστήσει την προσοχή σε αυτήν τη μορφή καρκίνου και να τονίσει την ανάγκη για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, χρηματοδότηση και έρευνα.

Ο καρκίνος του παγκρέατος αρχίζει στους ιστούς του παγκρέατος, ένα όργανο στην κοιλιά σας που βρίσκεται σε οριζόντια θέση πίσω από το κάτω μέρος του στομάχου σας. Το πάγκρεας εκκρίνει ένζυμα που βοηθούν στην πέψη και ορμόνες που βοηθούν στη ρύθμιση του μεταβολισμού των σακχάρων.

Ο καρκίνος του παγκρέατος συχνά έχει κακή πρόγνωση, ακόμη και όταν διαγνωστεί νωρίς. Ο καρκίνος του παγκρέατος συνήθως εξαπλώνεται με ταχείς ρυθμούς και σπάνια ανιχνεύεται στα πρώτα του στάδια, γεγονός που συντελεί έναν σημαντικό λόγο που είναι ένας από τους πιο θανατηφόρους τύπους καρκίνου.

Καρκίνος στο πάγκρεας: Συμπτώματα

Τα συμπτώματα του καρκίνου του παγκρέατος συχνά δεν εμφανίζονται έως ότου η νόσος είναι προχωρημένη. Όταν εμφανιστούν, ωστόσο, μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Άνω κοιλιακό πόνο που μπορεί να “αντανακλά” στην πλάτη σας
  • Κιτρίνισμα του δέρματος και του άσπρου των ματιών σας (ίκτερος)
  • Απώλεια της όρεξης
  • Απώλεια βάρους
  • Κατάθλιψη
  • Θρόμβους αίματος

Καρκίνος στο πάγκρεας: Πότε πρέπει να δείτε ένα γιατρό

Ενημερώστε το γιατρό σας αν παρουσιάσετε ανεξήγητη απώλεια βάρους, κοιλιακό άλγος, ίκτερο, ή άλλα συμπτώματα που σας ενοχλούν. Πολλές ασθένειες και παθήσεις -εκτός από τον καρκίνο- μπορεί να προκαλέσουν παρόμοια συμπτώματα, γι’ αυτό και είναι σημαντικό να μην το αμελήσετε, να μην βγάλετε δικά σας συμπεράσματα για το τι μπορεί να έχετε, αλλά να πάτε στο γιατρό και να κάνετε όλες τις εξετάσεις που ενδεχομένως θα σας συστήσει.

Πηγή: iatropedia

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
floros-nosokomeio-new
LIFESTYLE

Survivor: Η φωτογραφία του Σταύρου Φλώρου μέσα από το νοσοκομείο – Φεύγει για Αμερική τις επόμενες ώρες

katakouzinos_new_1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Ανδρουλάκης, ο Μαρινάκης και το κόμμα «Βυζάν»

metallica-synavlia
ΜΟΥΣΙΚΗ

Έσοδα που… ζαλίζουν από την συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ – Ρεκόρ θεατών και εισπράξεων με 13 εκατ. ευρώ

AKINITO_WAR
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεχίζεται ο «πόλεμος» για το ακίνητο Ανδρουλάκη: Νέα επίθεση Γεωργιάδη – Τσουκαλάς: «Η Δεξιά προσπαθεί να λασπώσει τον αρχηγό της δημοκρατικής παράταξης»

rodos_shutt
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Αίσιο τέλος στην «εξαφάνιση» βρετανού τουρίστα, εντοπίστηκε σε… εύθυμη κατάσταση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

rubio china
ΚΟΣΜΟΣ

Στον Μάρκο Ρούμπιο απαγορεύεται η είσοδος στην Κίνα - Πώς το Πεκίνο βρήκε τρόπο να παρακάμψει τις κυρώσεις

paidi rodos aerodromio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συγκινητική υποδοχή στο αεροδρόμιο για τον μικρό Νικόλα που νίκησε τον καρκίνο – Επιστρατεύτηκε και ο… Spiderman

komision-new
ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ απαγορεύει τις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία στην πρεμιέρα της συμφωνίας με τη Mercosur

kypros-trozena
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 11:00
floros-nosokomeio-new
LIFESTYLE

Survivor: Η φωτογραφία του Σταύρου Φλώρου μέσα από το νοσοκομείο – Φεύγει για Αμερική τις επόμενες ώρες

katakouzinos_new_1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Ανδρουλάκης, ο Μαρινάκης και το κόμμα «Βυζάν»

metallica-synavlia
ΜΟΥΣΙΚΗ

Έσοδα που… ζαλίζουν από την συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ – Ρεκόρ θεατών και εισπράξεων με 13 εκατ. ευρώ

1 / 3