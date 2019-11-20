Έρευνα: Οι τσίχλες χωρίς ζάχαρη προλαμβάνουν την τερηδόνα

Μια έρευνα από το Πανεπιστήμιο King’s College του Λονδίνου βρήκε ενδείξεις ότι η μάσηση τσιχλών χωρίς ζάχαρη μπορεί να προλαμβάνει την εμφάνιση τερηδόνας σε παιδιά και ενήλικες.

Η έρευνα αυτή, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν σήμερα στην επιστημονική επιθεώρηση “Journal of Dental Research: Clinical & Translational Research”, έδειξε ότι αυτοί που μασούν τσίχλες χωρίς ζάχαρη προλαμβάνουν την εμφάνιση τερηδόνας και ότι αυτές μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικοί παράγοντες πρόληψης συγκριτικά με άλλες μεθόδους, όπως η εκπαίδευση στη στοματική υγιεινή ή ο έλεγχος του προγράμματος βουρτσίσματος των δοντιών.

Η έκθεση που συντάχθηκε μετά την έρευνα αυτή περιέλαβε μια ανάλυση των σχετικών με το ζήτημα μελετών που έχουν δημοσιευτεί τα τελευταία 50 χρόνια. Διαπιστώθηκε ότι οι τσίχλες χωρίς ζάχαρη προλαμβάνουν την τερηδόνα κατά 28%.

“Υπάρχει ένας σημαντικός βαθμός μεταβλητότητας στην επίδραση των δεδομένων που δημοσιεύτηκαν από τις μελέτες”, εξηγεί ο επικεφαλής στην σύνταξη της έκθεσης Αβιχίτ Μπανερτζί, καθηγητής Καρδιολογίας και Χειρουργικής Οδοντιατρικής στο Πανεπιστήμιο King’s College του Λονδίνου.

“Εντούτοις, θεωρήσαμε ότι υπάρχει μια σαφής ανάγκη ενημέρωσης και ανανέωσης των υπάρχοντων γνώσεων σχετικά με τις τσίχλες χωρίς ζάχαρη και την επίδρασή τους στην τερηδόνα και την στοματική υγεία. Σχεδιάζουμε περαιτέρω έρευνα για να προσδιορίσουμε την αποδοχή και τη σκοπιμότητα της χρήσης αυτής της μεθόδου για τη δημόσια υγεία.”

Τα τελευταία χρόνια, η μάσηση τσιχλών χωρίς ζάχαρη θεωρείται ένας συμπληρωματικός τρόπος πρόληψης της τερηδόνας.

“Τόσο η έκκριση σάλιου όσο και ο έλεγχος της οδοντικής πλάκας που προκύπτει από τη διαδικασία της μάσησης μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη της τερηδόνας. Οι τσίχλες χωρίς ζάχαρη μπορεί επίσης να φέρουν αντιβιοτικά συστατικά, όπως ξυλιτόλη και σορβιτόλη. Μέχρι σήμερα, δεν υπήρχαν ερευνητικά δεδομένα που να αποδεικνύουν την προληπτική επίδραση των τσιχλών χωρίς ζάχαρη στην τερηδόνα”, κατέληξε ο Μπανερτζί.

Σύνδεσμος για την πρωτότυπη επιστημονική δημοσίευση: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2380084419887178?journalCode=jcta