search
ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 16:37
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.11.2019 11:38

Έρευνα: Οι τσίχλες χωρίς ζάχαρη προλαμβάνουν την τερηδόνα

20.11.2019 11:38
Έρευνα: Οι τσίχλες χωρίς ζάχαρη προλαμβάνουν την τερηδόνα - Media

 

Μια έρευνα από το Πανεπιστήμιο King’s College του Λονδίνου βρήκε ενδείξεις ότι η μάσηση τσιχλών χωρίς ζάχαρη μπορεί να προλαμβάνει την εμφάνιση τερηδόνας σε παιδιά και ενήλικες.

Η έρευνα αυτή, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν σήμερα στην επιστημονική επιθεώρηση “Journal of Dental Research: Clinical & Translational Research”, έδειξε ότι αυτοί που μασούν τσίχλες χωρίς ζάχαρη προλαμβάνουν την εμφάνιση τερηδόνας και ότι αυτές μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικοί παράγοντες πρόληψης συγκριτικά με άλλες μεθόδους, όπως η εκπαίδευση στη στοματική υγιεινή ή ο έλεγχος του προγράμματος βουρτσίσματος των δοντιών.

Η έκθεση που συντάχθηκε μετά την έρευνα αυτή περιέλαβε μια ανάλυση των σχετικών με το ζήτημα μελετών που έχουν δημοσιευτεί τα τελευταία 50 χρόνια. Διαπιστώθηκε ότι οι τσίχλες χωρίς ζάχαρη προλαμβάνουν την τερηδόνα κατά 28%.

“Υπάρχει ένας σημαντικός βαθμός μεταβλητότητας στην επίδραση των δεδομένων που δημοσιεύτηκαν από τις μελέτες”, εξηγεί ο επικεφαλής στην σύνταξη της έκθεσης Αβιχίτ Μπανερτζί, καθηγητής Καρδιολογίας και Χειρουργικής Οδοντιατρικής στο Πανεπιστήμιο King’s College του Λονδίνου.

“Εντούτοις, θεωρήσαμε ότι υπάρχει μια σαφής ανάγκη ενημέρωσης και ανανέωσης των υπάρχοντων γνώσεων σχετικά με τις τσίχλες χωρίς ζάχαρη και την επίδρασή τους στην τερηδόνα και την στοματική υγεία. Σχεδιάζουμε περαιτέρω έρευνα για να προσδιορίσουμε την αποδοχή και τη σκοπιμότητα της χρήσης αυτής της μεθόδου για τη δημόσια υγεία.”

Τα τελευταία χρόνια, η μάσηση τσιχλών χωρίς ζάχαρη θεωρείται ένας συμπληρωματικός τρόπος πρόληψης της τερηδόνας.

“Τόσο η έκκριση σάλιου όσο και ο έλεγχος της οδοντικής πλάκας που προκύπτει από τη διαδικασία της μάσησης μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη της τερηδόνας. Οι τσίχλες χωρίς ζάχαρη μπορεί επίσης να φέρουν αντιβιοτικά συστατικά, όπως ξυλιτόλη και σορβιτόλη. Μέχρι σήμερα, δεν υπήρχαν ερευνητικά δεδομένα που να αποδεικνύουν την προληπτική επίδραση των τσιχλών χωρίς ζάχαρη στην τερηδόνα”, κατέληξε ο Μπανερτζί.

Σύνδεσμος για την πρωτότυπη επιστημονική δημοσίευση: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2380084419887178?journalCode=jcta

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
koronoios_covid

PASOK
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

polemos_stoixima_2603_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ursula Andress
ΚΟΣΜΟΣ

ilikiomeni-xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
grigoris-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

mo salax liverpool – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

tasoulas liakoulι xaritsis kikiliaw
ΚΑΛΧΑΣ

bbc thimata epstein – new
ΚΟΣΜΟΣ

war_new
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 16:36
koronoios_covid

Ποια είναι η νέα μετάλλαξη της λοίμωξης Covid-19 και γιατί τη βάφτισαν… τζιτζίκι;

PASOK
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Θολό τοπίο για ψήφισμα κατά Δεξιάς, αριστίνδην μέλη και fast track καταστατικές αλλαγές

polemos_stoixima_2603_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος και στοιχηματικές εταιρείες: Οι ΗΠΑ παίρνουν μέτρα για να αποφευχθούν παράνομα κέρδη από εσωτερική πληροφόρηση

1 / 3