Πρώην Υπουργός του ΠΑΣΟΚ διαφημίζει το… τυρί του (Video) 

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Το προϊόν της οικογενειακής του επιχείρησης, «Αrakynthos Ερίκι», διαφημίζει ο πρώην Υπουργός και βουλευτής των κυβερνήσεων Σημίτη, Χρίστος Βερελής.
Το κείμενο που έντυσε με τη φωνή του ο πρώην Υπουργός προϊδεάζει για ένα μοναδικό στο είδος του τυρί, θέλοντας έτσι να δελεάσει τον καταναλωτή να πάει στο σούπερ μάρκετ να το αγοράσει.
«Μέσα από την πλούσια Ελληνική φύση, η εταιρεία ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ συλλέγει το εξαιρετικό αιγοπρόβειο γάλα ορεινής βοσκής και δημιουργεί το Ερίκι, με μοναδικά πλούσια γεύση, εξαιρετικά χαμηλά λιπαρά, μόλις 6,1% και 1% αλάτι», λέει χαρακτηριστικά ο Χρίστος Βερελής στο σποτ.
Ο Χρίστος Βερελής
Η διαφήμιση του «Arakynthos Ερίκι»
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