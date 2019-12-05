search
05.12.2019 11:08

Στα… κάγκελα η Μελάνια με την καθηγήτρια που παρομοίασε με… βαρόνο το γιο της Μπάρον! – H οργισμένη απάντησή της

Η «πρώτη κυρία» του Λευκού Οίκου Μελάνια Τραμπ εξοργίστηκε όταν έμαθε ότι η Πάμελα Καρλάν, καθηγήτρια Δικαίου στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ αναφερόμενη στον αμερικανό πρόεδρος και σύζυγό της, ενέπλεξε και τον γιο του Μπάρον με ένα εύσχημο λογοπαίγνιο και της απάντησε σε ανάλογο ύφος με ένα tweet που ξεσήκωσε μεγάλη αντιπαράθεση στα σόσιαλ μίντια.

Η Πάμελα Καρλάν παρατήρησε ότι “ο πρόεδρος μπορεί να ονόμαστε τον γιο του Μπάρον (Barron) αλλά αυτό δεν τον καθιστά βαρόνο” (baron, στα αγγλικά), θέλοντας να υπογραμμίσει το γεγονός ότι ο Ντ. Τραμπ συμεπριφέρεται στην επικοινωνία του σαν μονάρχης!

Φυσικά, η Μελάνια αντέδρασε με οργή και απάντησε αναλόγως γράφοντας στο twitter ότι “ένα ανήλικο παιδί αξίζει την ιδιωτικότητα και θα έπρεπε να παραμένει εκτός πολιτικής. Πάμελα Καρλάν θα έπρεπε να ντρέπεσαι για το πολύ θυμωμένο και προφανώς μεροληπτικό σου δημόσιο ρουφιάνεμα, χρησιμοποιώντας ένα παιδί”!

