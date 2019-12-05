Στα… κάγκελα η Μελάνια με την καθηγήτρια που παρομοίασε με… βαρόνο το γιο της Μπάρον! – H οργισμένη απάντησή της

Η «πρώτη κυρία» του Λευκού Οίκου Μελάνια Τραμπ εξοργίστηκε όταν έμαθε ότι η Πάμελα Καρλάν, καθηγήτρια Δικαίου στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ αναφερόμενη στον αμερικανό πρόεδρος και σύζυγό της, ενέπλεξε και τον γιο του Μπάρον με ένα εύσχημο λογοπαίγνιο και της απάντησε σε ανάλογο ύφος με ένα tweet που ξεσήκωσε μεγάλη αντιπαράθεση στα σόσιαλ μίντια.

Η Πάμελα Καρλάν παρατήρησε ότι “ο πρόεδρος μπορεί να ονόμαστε τον γιο του Μπάρον (Barron) αλλά αυτό δεν τον καθιστά βαρόνο” (baron, στα αγγλικά), θέλοντας να υπογραμμίσει το γεγονός ότι ο Ντ. Τραμπ συμεπριφέρεται στην επικοινωνία του σαν μονάρχης!

Φυσικά, η Μελάνια αντέδρασε με οργή και απάντησε αναλόγως γράφοντας στο twitter ότι “ένα ανήλικο παιδί αξίζει την ιδιωτικότητα και θα έπρεπε να παραμένει εκτός πολιτικής. Πάμελα Καρλάν θα έπρεπε να ντρέπεσαι για το πολύ θυμωμένο και προφανώς μεροληπτικό σου δημόσιο ρουφιάνεμα, χρησιμοποιώντας ένα παιδί”!

A minor child deserves privacy and should be kept out of politics. Pamela Karlan, you should be ashamed of your very angry and obviously biased public pandering, and using a child to do it. — Melania Trump (@FLOTUS) December 4, 2019

Κάποιοι χρήστες του twitter έσπευσαν να επικροτήσουν την σκληρή απάντηση της Μελάνιας παρομοιάζοντάς την με “μαμά αρκούδα” που αγκαλιάζει και προστατεύει το παιδί της.

Karlan could have used any other analogy to make her point. Using the name was low. I don’t blame Melania for coming to her sons defense. Momma bear! — Doña Tati (@saltlife4life73) December 4, 2019

We are standing with you, First Lady Melania Pamela Karlan, you stepped so over the line this time, there’s no coming back. You will never have a Supreme Court seat. Just because you believe yourself worthy, doesn’t make you worthy, right? Shameful https://t.co/PNssMr0aNq — Tahn Tahn (@tahntahn76) December 4, 2019

Ωστόσο, οι επικριτές της Μελάνια παρατήρησαν ότι ο ίδιος ο πρόεδρος έχει “στοχοποιήσει” την εφηβική ακτιβίστρια Greta Thunberg με δημόσια επικριτικά του

σχόλια.

Greta Thunberg *wants to be* a public figure, Barron Trump does not https://t.co/iMEAkKw3pf — Ryan Saavedra (@RealSaavedra) December 4, 2019

While we’re talking differences, President Trump *publicly mocked* a child. Karlan did not. Regardless of how you feel about either case, this selective outrage isn’t genuine, it’s an attempt to distract us from the fact that Trump tried to cheat in an election and got caught. — David Litt (@davidlitt) December 4, 2019