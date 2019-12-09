search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 13:51
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.12.2019 17:13

Βίγκαν προσοχή: Τα χάμπουργκερ με υποκατάστατο κρέατος μπορεί να σας σκοτώσουν

09.12.2019 17:13
Βίγκαν προσοχή: Τα χάμπουργκερ με υποκατάστατο κρέατος μπορεί να σας σκοτώσουν - Media

 

Περίπου 20 άνθρωποι στη Βρετανία μεταφέρονται κάθε χρόνο στα νοσοκομεία με βαριά αλλεργική αντίδραση. Στην ερώτηση των γιατρών εάν είναι βίγκαν απαντούν θετικά και στη δεύτερη ερώτηση εάν έφαγαν υποκατάστατο κρέατος απαντούν πάλι θετικά.

Σύμφωνα με τη daily mail, τα υποκατάστατα κρέατος που μπαίνουν σε πολλά φαγητά για βίγκαν και στα χάμπουργκερ που τρώνε οι χορτοφάγοι, περιέχουν συχνά πρωτεΐνες μπιζελιού και φιστικιών, κάτι που εάν κάποιος είναι αλλεργικός του δημιουργούν μεγάλο θέμα, και θέτουν ακόμη και σε κίνδυνο τη ζωή τους.

Το ίδιο μπορεί να συμβεί όχι μόνο στα χάμπουργκερ, αλλά ακόμη και στις πίτσες όπου για παράδειγμα κινδύνεψε ένας 25χρονος βίγκαν ο οποίος είχε βάλει στην πίτσα του υποκατάστατο πεπερόνι, αλλά ήταν αλλεργικός στην πρωτείνη από μπιζέλια και φιστίκια που χρησιμοποιούν.

Και προσοχή όπως αναφέρει ο αγγλικός ιστότοπος η πρωτείνη μπιζελιού και φιστικιού δεν είναι ένα πρόσθετο, αλλά το κύριο συστατικό στα υποκατάστατα κρέατος.

Επίσης οι γιατροί εφιστούν την προσοχή και σε άλλα αλλεργιογόνα που βρίσκονται σε βίγκαν τροφές και αυτά είναι άλευρα φτιαγμένα από όσπρια που ονομάζονται «λούπινα».

 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sunel-arena
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπάσκετ: Η κυβέρνηση βλέπει θετικά την παραχώρηση του κλειστού των Άνω Λιοσίων στην ΑΕΚ

michalis-reppas-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Ρέππας: «Πρέπει να πέφτουμε στα γόνατα και να ευχαριστούμε τον Θεό που προλάβαμε και κάναμε καριέρα σε μια άλλη εποχή (Video)

livanos 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τεχεράνη σε Ουάσινγκτον: «Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της»

petrelaio 76- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο: Άνοδος στις τιμές με φόντο τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή

DELFINI
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Δελφίνια έκαναν βουτιές σε απόσταση αναπνοής από τους λουόμενους (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: «Κλειδώνει» η πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

lipa-turner-gamos
LIFESTYLE

Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκαν στο Λονδίνο - Ετοιμάζουν χολιγουντιανό πάρτι στο Παλέρμο

supermarket
ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ, καταστήματα, τράπεζες, υπηρεσίες

mav1 (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο λογαριασμός της «Γαλάζιας Πατρίδας» για την Ελλάδα: Τι φέρνει για οικονομία και επιχειρήσεις, ποιοι, πως και γιατί απειλούνται από μία παρατεταμένη ένταση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 13:50
sunel-arena
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπάσκετ: Η κυβέρνηση βλέπει θετικά την παραχώρηση του κλειστού των Άνω Λιοσίων στην ΑΕΚ

michalis-reppas-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Ρέππας: «Πρέπει να πέφτουμε στα γόνατα και να ευχαριστούμε τον Θεό που προλάβαμε και κάναμε καριέρα σε μια άλλη εποχή (Video)

livanos 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τεχεράνη σε Ουάσινγκτον: «Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της»

1 / 3