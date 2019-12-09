Βίγκαν προσοχή: Τα χάμπουργκερ με υποκατάστατο κρέατος μπορεί να σας σκοτώσουν

Περίπου 20 άνθρωποι στη Βρετανία μεταφέρονται κάθε χρόνο στα νοσοκομεία με βαριά αλλεργική αντίδραση. Στην ερώτηση των γιατρών εάν είναι βίγκαν απαντούν θετικά και στη δεύτερη ερώτηση εάν έφαγαν υποκατάστατο κρέατος απαντούν πάλι θετικά.

Σύμφωνα με τη daily mail, τα υποκατάστατα κρέατος που μπαίνουν σε πολλά φαγητά για βίγκαν και στα χάμπουργκερ που τρώνε οι χορτοφάγοι, περιέχουν συχνά πρωτεΐνες μπιζελιού και φιστικιών, κάτι που εάν κάποιος είναι αλλεργικός του δημιουργούν μεγάλο θέμα, και θέτουν ακόμη και σε κίνδυνο τη ζωή τους.

Το ίδιο μπορεί να συμβεί όχι μόνο στα χάμπουργκερ, αλλά ακόμη και στις πίτσες όπου για παράδειγμα κινδύνεψε ένας 25χρονος βίγκαν ο οποίος είχε βάλει στην πίτσα του υποκατάστατο πεπερόνι, αλλά ήταν αλλεργικός στην πρωτείνη από μπιζέλια και φιστίκια που χρησιμοποιούν.

Και προσοχή όπως αναφέρει ο αγγλικός ιστότοπος η πρωτείνη μπιζελιού και φιστικιού δεν είναι ένα πρόσθετο, αλλά το κύριο συστατικό στα υποκατάστατα κρέατος.

Επίσης οι γιατροί εφιστούν την προσοχή και σε άλλα αλλεργιογόνα που βρίσκονται σε βίγκαν τροφές και αυτά είναι άλευρα φτιαγμένα από όσπρια που ονομάζονται «λούπινα».