Βρέθηκε ο σέρφερ που είχε χαθεί στη θαλάσσια περιοχή της Λούτσας

Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης, καθώς 52χρονος σέρφερ χάθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Νικολάου στη Λούτσα.

Στην περιοχή έσπευσαν ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού και ελικόπτερο του λιμενικού σώματος και λίγη ώρα μετά τον εντόπισαν.

Ο 52χρονος είναι καλά στην υγεία του.