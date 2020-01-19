Υεμένη: Τουλάχιστον 70 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε επίθεση των Χούθι

Τουλάχιστον 70 μέλη του κυβερνητικού στρατού της Υεμένης σκοτώθηκαν σε επίθεση των σιιτών ανταρτών Χούθι κατά τη διάρκεια της οποίας επλήγη το τέμενος του στρατοπέδου τους στην επαρχία Μαρίμπ, ανατολικά της Σαναά, δήλωσαν γιατροί και αξιωματικοί των ένοπλων δυνάμεων.

Ο πρόεδρος της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης Αμπντ Ράμπου Μανσούρ Χάντι κατηγόρησε τους Χούθι ότι διέπραξαν αυτή την «άνανδρη και τρομοκρατική ενέργεια», μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SABA.

Νωρίτερα, η σαουδαραβική κρατική τηλεόραση μετέδωσε πληροφορίες για 60 νεκρούς και δεκάδες άλλους τραυματίες.