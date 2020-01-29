Χεζμπολάχ: Συμφωνία της ντροπής το σχέδιο Τραμπ για το Παλαιστινιακό

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου δήλωσε σήμερα ότι το σχέδιο διευθέτησης της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης που παρουσίασε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος είναι μια “απόπειρα εξάλειψης των ιστορικών και νόμιμων δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού”.

Αυτή η “συμφωνία της ντροπής”, όπως την αποκαλεί η Χεζμπολάχ, “δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς την συνέργεια και την προδοσία ενός αριθμού αραβικών καθεστώτων”, τόνισε το ισχυρό φιλοϊρανικό κίνημα σε ανακοίνωση.

“Το σχέδιο διευθέτησης (της σύγκρουσης) υπό τη συμφωνία αυτή συνιστά έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους και αποσκοπεί στην εξάλειψη του δικαιώματος της επιστροφής και στην κλοπή από τον παλαιστινιακό λαό του δικαιώματος στη γη του… καθώς και να δημιουργήσει κοινωνική και δημογραφική ένταση και στάση που εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα του εχθρού και επεκτατικούς σκοπούς”, αναφέρει το σιιτικό κίνημα.