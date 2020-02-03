Mελέτη-έκπληξη αποκαλύπτει τι πρόκειται να σου συμβεί αν κόψεις τη ζάχαρη για 9 μέρες

Όταν σταματήσετε να τρώτε ζάχαρη θα δείτε σημαντικές βελτιώσεις στους δείκτες της υγείας σας, ακόμα και μέσα σε 9 μέρες, έστω κι αν δεν μειώσετε τις ημερήσιες θερμίδες που λαμβάνετε.

Μελέτη που έγινε σε παιδιά και εφήβους η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Obesity από ερευνητές του Νοσοκομείου Παίδων Benioff του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα.

Η μελέτη αυτή είναι μια από τις σημαντικότερες που έγιναν ποτέ για το ρόλο της ζάχαρης στο ανθρώπινο σώμα.

Τα τελευταία 10 χρόνια και μετά τις κλινικές μελέτες που έγιναν για τη δίαιτα Άτκινς στη δεκαετία του 2000 υπάρχει ένα κλίμα υπέρ τω καλών λιπών και των πρωτεϊνών στη διατροφή και κατά των τρανς λιπαρών και της ζάχαρης (είτε πρόκειται για φρουκτόζη είτε για γλυκόζη).

Χαριστική βολή στη ζάχαρη

Είναι γνωστό ότι οι διατροφολόγοι για δεκαετίες κατηγορούσαν τα διατροφικά λίπη για κάθε δεινό στην υγεία αφήνοντας στο απυρόβλητο τη ζάχαρη. Μετά το 2004 όμως υπήρξε μια στροφή κατά της ζάχαρης. Τώρα αυτή η μελέτη δίνει τη χαριστική βολή βρίσκοντας ότι η αποχή από τη ζάχαρη μόλις για 9 μέρες έχει θεαματικά αποτελέσματα στους δείκτες υγείας. Ποτέ άλλοτε έχει έχει βρεθεί τέτοια βελτίωση σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο επικεφαλής της μελέτης Ρόμπερτ Λάστιγκ, ενδοκρινολόγος και καθηγητής Κλινικής Παιδιατρικής δήλωσε ότι το αποτέλεσμα της μελέτης σημαίνει ότι η ζάχαρη είναι επιβλαβής όχι εξαιτίας των θερμίδων που παρέχει αλλά λόγω της μεταβολικής επίδρασης που έχει στο σώμα. “Φταίει απλώς η φύση της ζάχαρης”, είπε ο Λάστιγκ.

Πτώση σε “ζάχαρο”, ινσουλίνη, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια και πίεση

Στη μελέτη συμμετείχαν 43 παιδιά, ηλικίας 9-18 ετών, τα οποία ήταν παχύσαρκα και είχαν κάποιες παραμέτρους του μεταβολικού συνδρόμου.

Οι ερευνητές ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να ακολουθήσουν επί 9 ημέρες μια διατροφή χωρίς πρόχειρο φαγητό, γλυκά και αναψυκτικά με ζάχαρη. Τα νέα γεύματα προετοιμάστηκαν από την κλινική του Νοσοκομείου και περιείχαν μόνο 10% προστιθέμενη ζάχαρη (από 28% που ήταν στην προηγούμενη διατροφή τους).

Ειδικά η φρουκτόζη παρείχε μόνο το 4% των θερμίδων (από το 12%). Η νέα διατροφή ωστόσο δεν είχε αλλάξει το ποσοστό των πρωτεϊνών, υδατανθράκων και λιπών από την προηγούμενη διατροφή των παιδιών. Η προστιθέμενη ζάχαρη απλώς είχε αντικατασταθεί με αμυλούχες τροφές όπως π.χ. η πίτσα.

Οι ερευνητές ζύγιζαν κάθε μέρα τα παιδιά και όταν έβλεπαν ότι κάποιο έχανε βάρος, του ζητούσαν να αυξήσει την πρόσληψη τροφής διότι ήθελαν να διατηρηθεί σταθερό το βάρος έτσι ώστε να διαχωρίσουν την επίδραση της ζάχαρης από την επίδραση που έχει το αδυνάτισμα. Για τον ίδιο λόγο, ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να μην αυξήσουν το επίπεδο της φυσικής δραστηριότητάς τους.

Μετά από 9 μέρες η διαστολική αρτηριακή πίεση (η μεγάλη) είχε μειωθεί κατά 5 mm Hg, τα τριγλυκερίδια είχαν πέσει κατά 33 mg/dl ή κατά 46%, η κακή (LDL) χοληστερίνη είχε μειωθεί κατά 10 mg/dl, το σάκχαρο του αίματος είχε πέσει κατά 5 mg/dl και τα επίπεδα της ινσουλίνης είχαν μειωθεί κατά το εντυπωσιακό ποσοστό του 53%. Τα αποτελέσματα αυτά είναι πραγματικά θεαματικά αν σκεφτεί κανείς ότι δεν μειώθηκαν οι συνολικές θερμίδες και δεν αυξήθηκε η φυσική δραστηριότητα.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι ο οργανισμός των ατόμων που συμμετείχαν στη μελέτη, χωρίς τη ζάχαρη, άρχισε να δέχεται καλύτερα τα μηνύματα κορεσμού της πείνας και κάποιοι αισθάνθηκαν ότι τρώνε πολύ.

«Δεν έχω δει ποτέ σε μελέτες με ανθρώπους τόσο εντυπωσιακά αποτελέσματα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα», ανέφερε ο Ζαν-Μαρκ Σβαρτς, καθηγητής στο Τμήμα Βασικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Touro της Καλιφόρνια, ο οποίος συμμετείχε στη μελέτη. «Μέσα σε μόλις 9 ημέρες από τον περιορισμό της ζάχαρης από το 28% των ημερήσιων θερμίδων στο 10%, υπήρξαν θεαματικές βελτιώσει σε όλα τα άτομα».

Από τη μεριά του, ο Λάστινγκ είπε τα ευρήματα της μελέτης καταρρίπτουν το μύθο, “μία θερμίδα είναι πάντα μια θερμίδα, απ’ όπου κι αν προέρχεται”. Έχει μεγάλη σημασία από που προέρχεται η θερμίδα, είπε ο Λάστινγκ. “Άλλη επίδραση έχουν θερμίδες του ψωμιού και άλλη οι θερμίδες των γλυκών. Αυτό πρέπει πλέον να το καταλάβουν όλοι οι διατροφολόγοι, ακόμα και αυτοί που έχουν διδαχτεί στο πανεπιστήμιο ότι δεν έχει σημασία από που προέρχονται οι θερμίδες”.

Ωστόσο ορισμένοι ερευνητές είπαν για τη μελέτη ότι είχε το μειονέκτημα να μην περιλαμβάνει ομάδα ελέγχου (ομάδα η οποία δεν θα αλλάξει τη διατροφή της προκειμένου να υπάρχει σύγκριση). Άλλοι είπαν ότι δεν τους φαίνεται λογικό να υπάρχουν τόσο εντυπωσιακά αποτελέσματα μόνο και μόνο επειδή η ζάχαρη αντικαταστάθηκε από άμυλο, και ότι η μελέτη “αρνείται” τους βασικούς λόγους της θερμοδυναμικής. Αντιδράσεις υπήρξαν και από τις εταιρείες αναψυκτικών.

