Περού: Στους 30 αυξήθηκαν οι νεκροί από την έκρηξη βυτιοφόρου τον Ιανουάριο

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο απολογισμός των θυμάτων της έκρηξης βυτιοφόρου που μετέφερε αέριο σε προάστιο της Λίμας την 23η Ιανουαρίου έγινε ακόμη πιο βαρύς, ανεβαίνοντας στους 30 νεκρούς, ενημέρωσε το υπουργείο Υγείας του Περού.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός των θυμάτων της έκρηξης, που είχε δημοσιοποιηθεί την περασμένη εβδομάδα, έκανε λόγο για 23 νεκρούς.

Περίπου πενήντα άνθρωποι είχαν υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα όταν έγινε το δυστύχημα.

«Θα πάμε σε όλα τα νοσοκομεία όπου βρίσκονται τραυματίες», είπε χθες Πέμπτη ο υπουργός Άμυνας Ουάλτερ Μάρτος, ο οποίος ανέλαβε τον συντονισμό της αρωγής στα θύματα.

Πάνω από δέκα τραυματίες συνεχίζουν να νοσηλεύονται στη Λίμα.

Η έκρηξη προκλήθηκε έπειτα από διαρροή αερίου από το βυτίο του φορτηγού, το οποίο περιείχε 10.000 λίτρα καυσίμου.

Μια βαλβίδα φαίνεται πως άνοιξε όταν έπεσε σε λακκούβα. Η φωτιά εξαπλώθηκε αστραπιαία.

Χρειάστηκε να επιχειρήσουν 13 οχήματα του πυροσβεστικού σώματος του Περού για να κατασβεστεί η πυρκαγιά, η οποία κατέστρεψε δεκαπέντε κατοικίες.

Ο οδηγός του φορτηγού, ο Λουίς Γκουσμάν, 74 ετών, που αρχικά είχε ανακοινωθεί πως συγκαταλεγόταν στους νεκρούς, τελικά αποδείχθηκε ότι επέζησε και του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για πολλαπλές ανθρωποκτονίες από αμέλεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ