H Χεζμπολάχ έφτιαξε άγαλμα του Σουλεϊμανί που δείχνει… το Ισραήλ (Photo)

Άγαλμα στη μνήμη του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί κατασκεύασε η Χεζμπολάχ, στο νότιο Λίβανο. Το άγαλμα δείχνει προς το Ισραήλ. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν την 40η μέρα από το θάνατο του Ιρανού στρατιωτικού. Η Τεχεράνη θεωρεί ότι το Ισραήλ είναι στενός συνεργάτης των ΗΠΑ κι έχει επανειλημμένως υποσχεθεί να καταστρέψει και τις δύο χώρες. Ο 62χρονος Σολεϊμανί σκοτώθηκε από αμερικανικό drone στη Βαγδάτη, πρωτεύουσα του Ιράκ, στις 3 Ιανουαρίου.

Στο μεταξύ ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ ανέφερε ότι “η δολοφονία” του Κασέμ Σολεϊμανί, στις 3 Ιανουαρίου, προήλθε από λανθασμένους υπολογισμούς του Τραμπ και είχε ως αποτέλεσμα μια αύξηση της περιφερειακής στήριξης στην Τεχεράνη. «Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει πεισθεί ότι πρόκειται να καταρρεύσουμε, οπότε δεν θέλει να μιλήσει με ένα καταρρέον καθεστώς. Πιστεύω ότι ο Πρόεδρος Τραμπ, δυστυχώς, δεν έχει καλούς συμβούλους. Ήθελε το Ιράν να καταρρεύσει από τότε που αποχώρησε από την πυρηνική συμφωνία», είχε δηλώσει ο Ζαρίφ.