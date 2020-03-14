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14.03.2020 14:54

Είχαν στήσει τραπεζοκαθίσματα σαν να μην τρέχει τίποτα: Συλλήψεις σε Πάτρα, Πύργο, Αγρίνιο και Πρέβεζα

14.03.2020 14:54
Είχαν στήσει τραπεζοκαθίσματα σαν να μην τρέχει τίποτα: Συλλήψεις σε Πάτρα, Πύργο, Αγρίνιο και Πρέβεζα - Media

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Σε έξι συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο, διότι οι ιδιοκτήτες ή υπεύθυνοι των καταστημάτων δεν τήρησαν την απόφαση, στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί, για την μείωση της διασποράς της νόσου του κορονοϊού.

Ειδικότερα, η Αστυνομία συνέλαβε δύο άτομα στην Πάτρα, τρία άτομα στο Αγρίνιο και ένα ακόμη άτομο στον Πύργο, διότι λειτουργούσαν, κατά περίπτωση, καταστήματα καφέ, εστίασης και σνακ μπαρ, έχοντας αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα.

Σύλληψη και στην Πρέβεζα

Συνελήφθη στην Πρέβεζα η ιδιοκτήτρια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς παραβίασε τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό. Σε έλεγχο που έγινε από αστυνομικούς για την τήρηση των μέτρων προστασίας στην πόλη, το καφέ-ουζερί που διατηρεί η 59χρονη γυναίκα σε κεντρικό σημείο λειτουργούσε κανονικά. Οι αστυνομικοί την συνέλαβαν και με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

 

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