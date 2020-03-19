ΔΕΥΤΕΡΑ 13.04.2026 19:56
19.03.2020 10:03

Οπλοστάσιο με αντιαρματικά βρέθηκε σε επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής σε Σεπόλια και Εξάρχεια – 26 προσαγωγές Κούρδων (Photos)

Είκοσι έξι άτομα κουρδικής καταγωγής έχουν προσαχθεί μέχρι στιγμής στη ΓΑΔΑ, στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, σε δύο διαφορετικά σημεία της Αθήνας, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες από αρμόδια πηγή.

Η επιχείρηση, κατά τις ίδιες πληροφορίες, αφορά στην οργάνωση DHKP-C που ενέχεται σε διάφορες ενέργειες στην Τουρκία, πραγματοποιείται από το Τμήμα Διεθνούς Τρομοκρατίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, δεν αφορά σε εγχώρια τρομοκρατία και είναι σε εξέλιξη σε σπίτι στην οδό Αυλώνος στα Σεπόλια και σε γραφεία της Επιτροπής Αλληλεγγύης για Τούρκους Πολιτικούς Κρατούμενους στην οδό Τζαβέλα στα Εξάρχεια.

Από τα Σεπόλια έχουν προσαχθεί 9 άτομα και από την οδό Τζαβέλα 17 άτομα, ενώ έχουν κατασχεθεί διάφορα αντικείμενα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΕΛΑΣ έχει βρεθεί ολόκληρο οπλοστάσιο με βαρύ οπλισμό έχει βρεθεί στο σπίτι της οδού Αυλώνος 7 στα Σεπόλια.

Τα αντιαρματικά και ο υπόλοιπος οπλισμός βρέθηκε κρυμμένος μέσα σε υπόγειο τούνελ που εντοπίστηκε κάτω από το διαμέρισμα στα Σεπόλια.

Ήδη έχουν μεταβεί στο σημείο πυροτεχνουργοί του στρατού και της αστυνομίας που εξετάζουν τον οπλισμό.

Οι ίδιες πηγές χαρακτηρίζουν την υπόθεση σοβαρή, ενώ μετά το τέλος της επιχείρησης θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

google_news_icon

friedman_pierrakakis
paramountwarner
oil_rig_new
joseph-aoun
h2
moufteia-komotinis-123
padousi new
irakleio zimies pasxa – new
trump_jesus
vythos-petroma
friedman_pierrakakis
paramountwarner
oil_rig_new
