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23.03.2020 07:45

Σε ψηφιακές πλατφόρμες κυκλοφορεί η Universal Studios τις νέες της ταινίες

23.03.2020 07:45
Σε ψηφιακές πλατφόρμες κυκλοφορεί η Universal Studios τις νέες της ταινίες - Media

 

Η Universal Studios διαθέτει σε ψηφιακές πλατφόρμες τις καινούριες της ταινίες ακόμα και εκείνες που προβάλλονται τώρα σε κινηματογραφικές αίθουσες, ό,που λειτουργούν.

Οι ταινίες «The Invisible Man», «The Hunt» και «Emma» είναι διαθέσιμες σε διάφορες on demand πλατφόρμες για ενοικίαση έναντι 20 δολαρίων.

Η επερχόμενη ταινία animation του στούντιο «Trolls World Tour» που πρόκειται να αρχίσει να προβάλλεται στους κινηματογράφους στις 10 Απριλίου, θα είναι διαθέσιμη για ενοικίαση την ίδια μέρα.

Η Universal ανακοίνωσε την είδηση μετά από τις τεράστιες οικονομικές ζημιές το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στο box office, που προκλήθηκε σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας της ανησυχίας για την πανδημία του νέου κορονοϊού. Το περασμένο Σαββατοκύριακο τα έσοδα της βιομηχανίας ήταν μόλις 55,3 εκατομμύρια δολάρια, τα χαμηλότερα από το 1995.

Η άνευ προηγουμένου κίνηση είναι απίστευτη για την Universal, καθώς σπάει μια μακρόχρονη παράδοση του Χόλιγουντ που θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις για το μέλλον της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Κινηματογραφικά στούντιο έχουν λάβει απόφαση να καθυστερήσουν την προβολή στους κινηματογράφους ορισμένων από των μεγαλύτερων επιτυχιών της χρονιάς, όπως είναι οι ταινίες «Mulan» της Disney, «James Bond: No Time to Die» και «Fast & Furious 9».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ 

   

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