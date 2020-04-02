Κορωνοϊός: Παλαίμαχος Κολομβιανός ποδοσφαιριστής δωρίζει 100.000 προφυλακτικά για… τις δύσκολες ώρες της καραντίνας

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Ο παλαίμαχος φορ που μεσουράνησε με τις φανέλες των Πάρμα, Νιούκαστλ, καθώς και της εθνικής του ομάδας, προέβη σε μια ομολογουμένως ιδιαίτερη κίνηση.

Η πατρίδα του η Κολομβία δοκιμάζεται όπως και ολόκληρος ο πλανήτης από την πανδημία του κορωνοϊού, με τον 50χρονο επιθετικό να αποφασίζει να δωρίσει 100.000 στους συνανθρώπούς του για τις… δύσκολες ώρες της καραντίνας.

Μάλιστα ο ίδιος έχει διαθέτει δική του σειρά προφυλακτικών, καθώς είναι ιδιοκτήτης της μάρκας «Tino».

«Σε αυτές τις περιόδους καραντίνας λόγω του κορωνοϊού δεν είναι καλό να γεμίσουμε με παιδιά», είπε ο Ασπρίγια, προσθέτοντας: «Έχω πολλά προφυλακτικά στο σπίτι και στην εταιρεία και θέλω να βοηθήσω για να τα καταναλωθούν, επειδή είναι πολύ δύσκολο για μένα να τα χρησιμοποιήσω όλα. Έχω μόνο 3.580.000 προφυλακτικά σε απόθεμα και μέχρι να μπορέσουμε να ξανανοίξουμε το εργοστάσιο και να βοηθήσουμε τον πληθυσμό θα δώσω ένα προφυλακτικό ως δώρο για την αγορά ενός κουτιού τριών».

Yo estoy donando 100.000 condones, y además damos empleo a los amigos de @Picapco y @RappiColombia https://t.co/JmqrprvdwD pic.twitter.com/Qnnq8PpZSO — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) March 31, 2020