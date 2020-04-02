Κορωνοϊός: Παλαίμαχος Κολομβιανός ποδοσφαιριστής δωρίζει 100.000 προφυλακτικά για… τις δύσκολες ώρες της καραντίνας

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Ο παλαίμαχος φορ που μεσουράνησε με τις φανέλες των Πάρμα, Νιούκαστλ, καθώς και της εθνικής του ομάδας, προέβη σε μια ομολογουμένως ιδιαίτερη κίνηση.
Η πατρίδα του η Κολομβία δοκιμάζεται όπως και ολόκληρος ο πλανήτης από την πανδημία του κορωνοϊού, με τον 50χρονο επιθετικό να αποφασίζει να δωρίσει 100.000 στους συνανθρώπούς του για τις… δύσκολες ώρες της καραντίνας.
Μάλιστα ο ίδιος έχει διαθέτει δική του σειρά προφυλακτικών, καθώς είναι ιδιοκτήτης της μάρκας «Tino».
«Σε αυτές τις περιόδους καραντίνας λόγω του κορωνοϊού δεν είναι καλό να γεμίσουμε με παιδιά», είπε ο Ασπρίγια, προσθέτοντας: «Έχω πολλά προφυλακτικά στο σπίτι και στην εταιρεία και θέλω να βοηθήσω για να τα καταναλωθούν, επειδή είναι πολύ δύσκολο για μένα να τα χρησιμοποιήσω όλα. Έχω μόνο 3.580.000 προφυλακτικά σε απόθεμα και μέχρι να μπορέσουμε να ξανανοίξουμε το εργοστάσιο και να βοηθήσουμε τον πληθυσμό θα δώσω ένα προφυλακτικό ως δώρο για την αγορά ενός κουτιού τριών».
Yo estoy donando 100.000 condones, y además damos empleo a los amigos de @Picapco y @RappiColombia https://t.co/JmqrprvdwD pic.twitter.com/Qnnq8PpZSO
— Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) March 31, 2020
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