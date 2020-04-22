Θάνος Ασκητής-Κορωνοϊός: Κολλάει άμεσα με το πρωκτικό σεξ (Video)

Μία ακόμη παράμετρο για την προφύλαξη του πληθυσμού από την εξάπλωση του νέου κορωνοϊού θέτει στο τραπέζι ο Θάνος Ασκητής. Σύμφωνα με νέα μελέτη για τη διασπορά της πανδημίας, ο ιός καθυστερεί να αποβληθεί από τον ανδρικό οργανισμό και η αιτία ενδέχεται να οφείλεται στους όρχεις, καθώς διαθέτουν σε αφθονία τα κύτταρα που τον προσελκύουν.

«Οι όρχεις των ανδρών δημιουργούν ευαλωτότητα στον άνδρα, ενώ φαίνεται ότι τα οιστρογόνα έχουν προφυλακτική επίδραση στο ανοσοποιητικό σύστημα της γυναίκας. Αυτό είναι μια σοβαρή ερμηνεία, Επισήμως όμως δεν έχει ανακοινωθεί κάτι για τους όρχεις, ο κορωνοϊός αιφνιδιάζει και όλα είναι πάνω στο τραπέζι», τόνισε αρχικά ο Θάνος Ασκητής στον Alpha 98,9 και συνέχισε:

«Ο κορωνοϊός δεν είναι σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα και δεν προφυλάσσεται με το προφυλακτικό. Ο ιός βρίσκεται πολύ στα κόπρανα, οπότε η πρωκτική συνουσία έχει τον κίνδυνο της μόλυνσης και η απειλή είναι άμεση. Ο κορωνοϊός δεν υπάρχει στο σπέρμα και στα κολπικά υγρά».

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη επιστημόνων από τις ΗΠΑ αναφέρει ότι οι άνδρες ενδέχεται να νοσούν βαρύτερα από τις γυναίκες, διότι διαθέτουν όρχεις, οι οποίοι θεωρούνται ευαίσθητα σημεία, καθώς διαθέτουν σε αφθονία τα κύτταρα που προσελκύουν τον ιό.