27.04.2020 09:56

ΕΦ.ΣΥΝ: Μοιράζει θέσεις και χρήματα σε εκδοτικά συμφέροντα της Χίου ο Ν. Μηταράκης μπας και ανεβάσει τη δημοτικότητά του

27.04.2020 09:56
Εκνευρισμός βουλευτών με Μηταράκη για τη διαχείριση στο προσφυγικό - Media

 

Επιχείρηση προσεταιρισμού των τοπικών ΜΜΕ στη Χίο έχει ξεκινήσει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και βουλευτής του νομού, Νότης Μηταράκης σύμφωνα με ρεπορτάζ της Εφημερίδας των Συντακτών

Αντιλαμβανόμενος ότι έχει πέσει στο ναδίρ η δημοτικότητά του, μετά και την αποστολή ΜΑΤ στο νησί και τις αγριότητες που συνέβησαν, αναζητά σανίδα σωτηρίας στη στήριξη επιλεγμένων τοπικών ΜΜΕ, τα οποία στηρίζει και ο ίδιος με κάθε τρόπο, προσδοκώντας προφανώς ανταπόδοση που θα του εξασφαλίσει την πολιτική του επιβίωση σε αυτή τη δύσκολη για τον ίδιο συγκυρία.

Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζοντας την απόπειρα μετατροπής του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε προσωπικό στρατό μετακλητών, που διορίζονται και σε θέσεις προϊσταμένου υπηρεσιών, όπως η Τεχνική Υπηρεσία, και μοιράζουν χρήματα με απευθείας αναθέσεις και περίεργους διαγωνισμούς, προσλήφθηκε μετακλητή υπάλληλος στο υπουργείο η Δ. Μαραντώνη η οποία τυγχάνει σύζυγος του εκδότη της εβδομαδιαίας εφημερίδας «Χιακός Λαός», πάντα σύμφωνα με την εφημερίδα. 

Πρόκειται για έναν ιστορικό τίτλο εφημερίδας στο νησί, που επανεκδόθηκε το 2017, στηρίζοντας από την αρχή της έκδοσης τον κ. Μηταράκη, τόσο προεκλογικά όσο και μετεκλογικά.

Πρόσφατη είναι άλλωστε και η ενοικίαση των εγκαταστάσεων του εκδοτικού συγκροτήματος της εφημερίδας «Αλήθεια» έναντι 45.000 ευρώ για επτά μήνες με το πρόσχημα της δημιουργίας δομής καραντίνας για νεοεισερχόμενους πρόσφυγες, οι οποίοι θα απομονώνονται εκεί για διάστημα 14 ημερών, προτού μεταφερθούν και αυτοί στη ΒΙΑΛ, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού.

Για να επιτευχθεί όμως η ενοικίαση αυτή κάθε άλλο παρά απλό ήταν. Εξασφαλίζοντας αρχικά την κατά πλειοψηφία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την εν λευκώ εξουσιοδότηση του δημάρχου να επιλέξουν οι υπηρεσίες του υπουργείου οίκημα κατάλληλο, η «δομή καραντίνας», όπως είναι γνωστή στη Χίο, κατέληξε στο συγκεκριμένο κτίριο.

Κι αυτό παρά τις έντονες επιφυλάξεις του ιατρικού κόσμου, αλλά και του αντιπεριφερειάρχη Παντελή Βρουλή, που πρότειναν την ενοικίαση ξενοδοχείου γι’ αυτόν τον σκοπό.

Μάλιστα, επειδή η σχετική προσπάθεια είχε αποτύχει στο παρελθόν, στον σχετικό νόμο για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής παρεισέφρησε και άρθρο που απέσυρε την απαγόρευση αλλαγής χρήσης, που είχε αποδειχτεί αξεπέραστο εμπόδιο, όταν είχε επιχειρήσει να πράξει ανάλογα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου (EASO), μετατρέποντας τις εγκαταστάσεις σε γραφεία για τις δικές της ανάγκες.

Μάλιστα τότε η υπόθεση είχε μπει στο μικροσκόπιο της ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (OLAF), αφού είχαν ήδη ξοδευτεί χρήματα και η υπόθεση εκκρεμεί στα δικαστήρια ύστερα από προσφυγή του εκδότη επιχειρηματία εναντίον της EASO για αθέτηση συμβολαίου.

Παράλληλα ο ίδιος ο υπουργός, αντιλαμβανόμενος ότι η καραντίνα ίσως και να τελειώσει γρηγορότερα, έχει κάνει σαφές ότι με τη λήξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, το κτίριο θα αξιοποιηθεί από την Υπηρεσία Ασύλου.

Ενδιαφέρον στην υπόθεση αυτή παρουσιάζει και το γεγονός ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου φρόντισαν να προεγκρίνουν και τη δαπάνη 5.000+15.000 ευρώ αντίστοιχα για έξοδα ύδρευσης και κατανάλωσης ρεύματος των εγκαταστάσεων.

Η απόφαση ωστόσο αυτή έχει φέρει αναστάτωση και στον τουριστικό κλάδο του νησιού, αφού η περιοχή βρίσκεται δίπλα στο τουριστικό θέρετρο του Καρφά που θεωρείται η κορωνίδα της επιχειρηματικότητας στη Χίο, με τον σύλλογο της περιοχής να εκδίδει και σχετική ανακοίνωση διαμαρτυρίας.

