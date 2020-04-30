H Γερμανία χαρακτήρισε τρομοκρατική οργάνωση τη Χεζμπολάχ – Επιδρομές σε τέσσερα τεμένη στη Βόρεια Ρηνανία

Οι αρχές της Γερμανίας απαγόρευσαν όλες τις δραστηριότητες του λιβανέζικου, σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ στη χώρα και το χαρακτήρισαν τρομοκρατική οργάνωση, ανακοίνωσε την Πέμπτη το γερμανικό υπουργείο Εσωτερικών.

Εξάλλου η αστυνομία διεξήγαγε σήμερα το πρωί επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα για τη σύλληψη φερόμενων μελών της οργάνωσης που στηρίζεται από το Ιράν. Αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας της Γερμανίας εκτιμούν ότι έως και 1.050 άνθρωποι στη χώρα συμμετέχουν στην ακραία πτέρυγα της Χεζμπολάχ.

Οι αρχές πραγματοποίησαν επιδρομές σε τέσσερα τεμένη στη Βόρεια Ρηνανία- Βεστφαλία, τη Βρέμη και το Βερολίνο καθώς πιστεύεται ότι πρόσκεινται στη Χεζμπολάχ.

“Ο υπουργός Εσωτερικών Χορστ Ζέεχοφερ απαγόρευσε τη σιιτική, τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ στη Γερμανία”, έγραψε στο Τwitter εκπρόσωπος του υπουργείου. “Ακόμη και σε περιόδους κρίσης το κράτος δικαίου είναι σε θέση να δράσει”, πρόσθεσε.

Η Γερμανία μέχρι πρότινος διέκρινε μεταξύ του πολιτικού βραχίονα της Χεζμπολάχ και των στρατιωτικών της μονάδων, μέλη των οποίων μάχονται στο πλευρό του στρατού του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ ασκούσαν πιέσεις στη Γερμανία να θέσει εκτός νόμου την οργάνωση.

Τον Δεκέμβριο το γερμανικό κοινοβούλιο υιοθέτησε πρόταση με την οποία καλούσε τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ να απαγορεύσει όλες τις δραστηριότητες της Χεζμπολάχ στο γερμανικό έδαφος, επικαλούμενη τις “τρομοκρατικές της δραστηριότητες”, κυρίως στη Συρία.

Η σιιτική οργάνωση, που θεωρείται τρομοκρατική από τις ΗΠΑ, στηρίζει την κυβέρνηση του Λιβανέζου πρωθυπουργού Χασάν Ντίαμπ, που ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο.

Κατά την επίσκεψή του στο Βερολίνο πέρυσι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο δήλωσε ότι ελπίζει η Γερμανία να ακολουθήσει το παράδειγμα της Βρετανίας, η οποία τον Φεβρουάριο του 2019 έθεσε εκτός νόμου τη Χεζμπολάχ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ