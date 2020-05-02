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02.05.2020 09:48

Προς ρύθμιση για περισσότερο χώρο για τραπεζοκαθίσματα σε καταστήματα εστίασης

02.05.2020 09:48

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Πρωτοβουλία για συνεννόηση με την ΚΕΔΕ, ώστε, όπου είναι εφικτό, οι δήμοι να προχωρήσουν σε αύξηση του εξωτερικού χώρου που παραχωρούν σε καταστήματα εστίασης για τραπεζοκαθίσματα, με στόχο την αύξηση του αριθμού των πελατών που μπορεί να εξυπηρετήσει κάθε επιχείρηση εστίασης, ανέλαβε ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος.

Σε επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Δημήτρη Παπαστεργίου, ο υπουργός Εσωτερικών έθεσε το θέμα και αντιμετωπίζεται θετικά η προοπτική να παραχωρηθεί επιπλέον χώρος, όπου καθίσταται αυτό δυνατόν. «Θα εξετάσουμε με την ΚΕΔΕ τη βέλτιστη λύση, για να στηρίξουμε τους επαγγελματίες. Θα κάνουμε τα πάντα για να διευκολυνθεί ο επαγγελματικός κόσμος», τόνισε στον ΑΝΤ1 και πρόσθεσε ότι «στόχος τής κυβέρνησης είναι να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις, για να μείνουν όρθιες οι ίδιες αλλά και οι θέσεις εργασίας».

Αναφερόμενος στην οικονομία γενικότερα και την ύφεση που δημιουργείται λόγω της κρίσης, ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι, με τα μέτρα που ανακοίνωσε προ ημερών ο υπουργός Οικονομικών, είναι εφικτή η επιστροφή σε δυναμική ανάπτυξη από το επόμενο έτος. Για τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τόνισε ότι «αν θέλει να είναι πραγματικά χρήσιμη, πρέπει να συμβάλλει με λογικές συνεννόησης και όχι επαναφοράς σε ένα λαϊκίστικό παρελθόν που δεν έχει νόημα».

Σε ό,τι αφορά την ‘Αδεια Ειδικού Σκοπού, ο κ. Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε ότι παρατείνεται τουλάχιστον έως το τέλος Μαΐου για όσους έχουν παιδιά στο Δημοτικό, ενώ για εκείνους που έχουν παιδιά που φοιτούν στο Γυμνάσιο, η ‘Αδεια Ειδικού Σκοπού θα χρησιμοποιείται κατά τις ημέρες που τα παιδιά τους βρίσκονται στο σπίτι, καθώς θα γίνονται εκ περιτροπής τα μαθήματα.

Ο υπουργός διευκρίνισε, επίσης, ότι η μετακίνηση από και προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού, θα επιτρέπεται μόνο για εργασία.

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