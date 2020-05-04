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Μία τεράστια ασιατική σφήκα «δολοφόνος» έχει φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, απειλώντας τις μέλισσες της χώρας και κατ’ επέκταση της γεωργία της, η οποία στηρίζεται από αυτές με ετήσιο τζίρο 20 εκατομμυρίων δολαρίων.
Όπως αναφέρει το News247 η εν λόγω γιγάντια σφήκα ονομάζεται “Vespa mandarinia” και έχει το προσωνύμιο “σφήκα δολοφόνος”, όχι όμως τόσο για τον άνθρωποι, αλλά κυρίως για τις μέλισσες.Η Vespa προέρχεται από χώρες όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Ταϊβάν, εντοπίστηκε όμως πρόσφατα στην Ουάσινγκτον και απειλεί τις μέλισσες της χώρας.
Η επικινδυνότητά της για τον άνθρωπο αφορά μόνο στους ανθρώπους που είναι αλλεργικοί, για τις μέλισσες όμως αποτελεί τεράστιο κίνδυνο, αφού φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη προτίμησε σε αυτές παρά σε ανθρώπους και άλλα ζώα.
Μπορούν να τσιμπήσουν περισσότερες από μία φορές, ενώ το καρφί που διαθέτουν μπορεί να αποκεφαλίσει μέχρι και 40 μέλισσες το λεπτό! Το υπουργείο Γεωργίας της Ουάσινγκτον έχει επιστήσει την προσοχή των μελισσοκόμων, ζητώντας την αναφορά ευρημάτων ώστε να περιοριστεί η εξάπλωσή της.
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