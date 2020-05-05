Διαβήτης: Προσοχή στις τροφές με «κρυφή» ζάχαρη

Είναι γνωστό και κοινά αποδεκτό ότι πρέπει όλοι μας να προσέχουμε την πρόσληψη ζάχαρης στην διατροφής μας.

Η πολύ ζάχαρη δεν μας δημιουργεί μόνο πρόβλημα βάρους, αλλά, κυρίως, είναι η βασική οδός για τον διαβήτη.

Το να αποφεύγετε απλά τα γλυκά, ή τις τροφές που ξέρετε ήδη ότι είναι γλυκές, δεν αρκεί. Αν έχετε αυξημένο σάκχαρο, ή αν έχετε διαβήτη, ή αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να περιορίσετε την ζάχαρη στην διατροφή σας, τότε πρέπει να γνωρίζετε και τις ακόλουθες τροφές, οι οποίες περιέχουν αρκετή ζάχαρη και ας μην είναι γλυκιές.

Σάλτσες

Μπορεί να είναι αλμυρές και όχι γλυκές, αλλά πολλές σάλτσες περιέχουν 6-12 γραμμάρια ζάχαρης ανά μισό φλιτζάνι! Αυτή είναι η ίδια ποσότητα που θα παίρνατε από ένα μπισκότο με κομματάκια σοκολάτας.

Μπάρες δημητριακών

Ελέγξτε καλά την συσκευασία τους για συστατικά όπως το σιρόπι καλαμποκιού, η μαύρη ζάχαρη, το μέλι, το σιρόπι καφέ ζάχαρης, η δεξτρόζη και η φρουκτόζη. Μερικές μπάρες, μάλιστα, έχουν επικάλυψη γιαουρτιού, ή σοκολάτας, ή κομματάκια σοκολάτας. Όλα αυτά εκτοξέυουν την περιεκτικότητα ζάχαρης στις μπάρες δημητριακών στα 8-12 γραμμάρια ανά μερίδα.

Ντρέσινγκ σαλάτας

Τα πιο γλυκά ντρέσινγκ μπορεί να έχουν 5-7 γραμμάρια ζάχαρης σε μόλις δύο κουταλιές σάλτσας.

Δημητριακά για πρωινό

Ακόμα και τα πιο “υγιεινά” (με βρώμη, καλαμπόκι και πίτουρο) περιέχουν 10-20 γραμμάρια ζάχαρη ανά κούπα. Μην κοιτάτε τι αναγράφουν με μεγάλα γράμματα τα κουτιά δημητριακών. Πάντα να ελέγχετε τις πληροφορίες με τα συστατικά τους.

Κομπόστες φρούτων

Περιέχουν περίπου 40 γραμμάρια ζάχαρης ανά μία κούπα σερβιρίσματος. Ακόμα και αν στραγγίσετε τα φρούτα από το σιρόπι, μένουν τουλάχιστον 15 γραμμάρια ζάχαρης ανά κούπα.

