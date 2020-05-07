Κορωνοϊός: Εντοπίστηκε στο σπέρμα ασθενών – Ανοιχτό να μεταδίδεται σεξουαλικά

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Κινέζοι ερευνητές που εξέτασαν σπερματοζωάρια ανδρών οι οποίοι είχαν προσβληθεί από την ασθένεια Covid-19, διαπίστωσαν ότι μια μικρή μειοψηφία από αυτούς είχε τον νέο κορονοϊό στο σπέρμα του, γεγονός που ενδέχεται να σημαίνει ότι υπάρχει μικρή πιθανότητα να μεταδίδεται σεξουαλικά ο ιός.
Στη μελέτη που έκαναν οι γιατροί του Δημοτικού Νοσοκομείου της Σανγκτσίου, σε δείγμα 38 ανδρών που νοσηλεύονταν με την ασθένεια, διαπίστωσαν ότι σε έξι από αυτούς (ποσοστό 16%) βρέθηκε ο κορονοϊός SARS-CoV-2 στο σπέρμα τους.
Οι ερευνητές τόνισαν ότι μολονότι τα ευρήματα αυτά είναι προκαταρκτικά και βασίζονται μόνο σε έναν μικρό αριθμό νοσούντων ανδρών, χρειάζεται να γίνουν και άλλες μελέτες για να διαπιστωθεί αν η σεξουαλική μετάδοση μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο στην εξάπλωση της πανδημίας. «Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες, σε ό,τι αφορά λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο επιβίωσης του ιού και τη συγκέντρωσή του στο σπέρμα», γράφει η ιατρική ομάδα στη μελέτη που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Journal of the American Medical Association (JAMA).
«Αν αποδειχθεί ότι ο SARS-CoV-2 μπορεί να μεταδοθεί σεξουαλικά (…) αυτό μπορεί να είναι ένα κρίσιμο σημείο για την πρόληψη», τόνισαν.
Ανεξάρτητοι ειδικοί είπαν ότι τα ευρήματα αυτά είναι ενδιαφέροντα αλλά θα πρέπει να ιδωθούν με επιφύλαξη, καθώς σε άλλες μικρές μελέτες δεν βρέθηκε ο νέος κορονοϊός στο σπέρμα. Σε μια από αυτές, που έγινε επίσης στην Κίνα σε 19 ασθενείς τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο όλα τα δείγματα σπέρματος βρέθηκαν αρνητικά στον ιό.
Ο Άντριου Πέισι, καθηγητής ανδρολογίας στο Πανεπιστήμιο Σέφιλντ της Βρετανίας, είπε ότι οι μελέτες αυτές δεν θα πρέπει να θεωρηθούν καθοριστικές, επειδή υπήρχαν κάποιες τεχνικές δυσκολίες στην εξέταση του σπέρματος για ιούς. Η παρουσία του SARS-CoV-2 στο σπέρμα δεν αποδεικνύει αν είναι ενεργός ή ικανός να προκαλέσει μόλυνση.
«Ωστόσο, δεν θα πρέπει να μας προκαλεί έκπληξη αν ο ιός που προκαλεί την Covid-19 βρεθεί στο σπέρμα κάποιων ανδρών, αφού κάτι τέτοιο έχει συμβεί με πολλούς άλλους ιούς, όπως τον Έμπολα και τον Ζίκα», πρόσθεσε.
Η Σίνα Λιούις, καθηγήτρια αναπαραγωγικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κουίνς του Μπέλφαστ επισήμανε ότι η μελέτη ήταν «πολύ μικρή» και τα ευρήματά της συνάδουν με εκείνα άλλων μικρών ερευνών που δείχνουν μικρή ή και καμία παρουσία του SARS-CoV-2 στα δείγματα σπέρματος. «Ωστόσο, οι μακροπρόθεσμες συνέπειες του SARS-CoV-2 στην αναπαραγωγική ικανότητα των ανδρών δεν είναι ακόμη γνωστές», κατέληξε.
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