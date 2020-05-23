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23.05.2020 07:06

Κραυγή αγωνίας από ναυαγοσώστες για το καλοκαίρι στις παραλίες – Τι απαντούν οι δήμοι

23.05.2020 07:06
Κραυγή αγωνίας από ναυαγοσώστες για το καλοκαίρι στις παραλίες - Τι απαντούν οι δήμοι - Media

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Ξεκίνησαν εδώ και μία εβδομάδα σε πολλούς παραθαλάσσιους δήμους της χώρας οι διαδικασίες προκήρυξης των διαγωνισμών, προκειμένου να οργανώσουν τις παραλίες τους και κυρίως να τοποθετήσουν ναυαγοσώστες, ώστε οι λουόμενοι να απολαμβάνουν το μπάνιο τους με ασφάλεια. Όπως αναφέρει στο ethnos.gr το μέλος του διοικητικού συμβουλίου και υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της Ένωσης Ναυαγοσωστικών Σχολών Ελλάδας, Νίκος Γιοβανίδης, με βάση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Τουρισμού, το οποίο αναμένεται άμεσα να περάσει και από τη Βουλή, όλοι οι παραθαλάσσιοι δήμοι της χώρας υποχρεούνται από την 1η Ιουλίου και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου να έχουν ναυαγοσώστες στις παραλίες τους.

Ωστόσο, κατά τον ίδιο, στο σχέδιο νόμου υπάρχει κι ένα «παραθυράκι», το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους δήμους να τοποθετήσουν ναυαγοσώστη και λίγες μέρες πριν από την 1η Ιουλίου, αν φυσικά θα είναι έτοιμοι, καθώς και να παρατείνουν το διάστημα παρουσίας ναυαγοσώστη λίγες μέρες μετά την 30η Σεπτεμβρίου, σε περίπτωση που ο καιρός βοηθήσει και οι παραλίες έχουν κόσμο.

«Το σημαντικό είναι ότι ο αριθμός των ναυαγοσωστών στις παραλίες δεν θα μειωθεί σε σχέση με πέρυσι. Βέβαια, χάνουμε τις απολαβές ενός μήνα, καθώς και το ταμείο ανεργίας μετά την καλοκαιρινή περίοδο, αφού μέσα σε τρεις μήνες δεν θα μπορέσουμε να συμπληρώσουμε τα απαιτούμενα 105 ένσημα. Υπήρξε ένα μεγάλο μούδιασμα στους δήμους, ωστόσο, πλέον αρκετοί ξεκίνησαν τις διαδικασίες και παρουσιάζουν έντονη κινητικότητα. Το σημαντικό είναι ποιος θα αναλάβει την ποινική ευθύνη, αν έχουμε πνιγμούς τον Ιούνιο, που δεν θα υπάρχουν στις παραλίες ναυαγοσώστες. Επίσης, εμείς προτείνουμε να υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις και να μπουν σε κάποιες περιοχές ναυαγοσώστες νωρίτερα από την 1η Ιουλίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Αττική με τα 5 εκατομμύρια κατοίκων της. Είναι σίγουρο ότι τον Ιούνιο θα γεμίζουν από κόσμο οι παραλίες της», λέει ο κ. Γιοβανίδης.

ΚΕΔΕ: Να δούμε ποιες είναι πραγματικά πολυσύχναστες παραλίες

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδας και δήμαρχος Τρικκαίων, Δημήτρης Παπαστεργίου, αναφέρει στο ethnos.gr ότι το φετινό καλοκαίρι, με τους λιγότερους τουρίστες και λουομένους λόγω κορονοϊού, θα πρέπει να εξεταστεί εκ νέου ποιες παραλίες είναι πραγματικά πολυσύχναστες και άρα χρειάζονται πραγματικά ναυαγοσώστες, ώστε να μην γίνονται άνευ λόγου έξοδα από τους δήμους.

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