Βόλος: Γλάρος με …υπογλυκαιμία «μπούκαρε» σε ζαχαροπλαστείο

Σε ζαχαροπλαστείο «μπούκαρε», το απόγευμα του Σαββάτου, ένας απρόσκλητος επισκέπτης.

Ο γλάρος με την …υπογλυκαιμία μπήκε σε ζαχαροπλαστείο στην οδό Αναλήψεως.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα magnesianews.gr, ο ιδιοκτήτης ενημέρωσε την Πυροσβεστική και στο σημείο έσπευσαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα που έπιασαν τον γλάρο για να τον αφήσουν ελεύθερο.