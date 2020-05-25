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25.05.2020 06:17

Κρήτη: Την 1 Ιουλίου πιάνουν δουλειά οι ναυαγοσώστες – Μειωμένοι φέτος οι «πύργοι»

25.05.2020 06:17
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Ένα μήνα πίσω «πάει» τελικά το σχέδιο των δημων της Κρήτης για την ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του, καθώς σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, οι ναυαγοσώστες αναμένεται να «πιάσουν δουλειά» την 1η Ιουλίου.

Φέτος -σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο- οι ναυαγοσωστικοί πύργοι που θα στηθούν, θα είναι αισθητά μειωμένοι σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ η δημοτική αρχή Ρεθύμνου εφιστά την προσοχή των λουόμενων κυρίως στην διάρκεια του Ιουνίου, όπου το παραλιακό μέτωπο της πόλης θα είναι ακάλυπτο από ναυαγοσώστες.

Σύμφωνα με τη neakriti, η μετ’ εμποδίων έναρξη της φετινής τουριστικής περιόδου επηρέασε σε μέγιστο βαθμό και το ναυαγοσωστικό έργο στο Ρέθυμνο, καθώς οι διαδικασίες για την ανάδειξη του αναδόχου «πήγαν» κυριολεκτικά ένα μήνα πίσω.

Έτσι από την 1η Ιουλίου και έπειτα, αντί της 1ης Ιουνίου που κανονικά ξεκινούσε η ναυαγοσωστική κάλυψη στις λεγόμενες πολυσύχναστες παραλίες, αναμένεται να εγκατασταθούν στο αμμώδες τμήμα της παραλιακής ζώνης του Ρεθύμνου οι πύργοι των ναυαγοσωστών, οι οποίοι φέτος θα είναι αισθητά μειωμένοι.

Όλο αυτό το διάστημα που μεσολαβεί οι παραλίες του Ρεθύμνου θα στερούνται ναυαγοσωστών, με την δημοτική αρχή να εφιστά την προσοχή των λουομένων, ώστε να μην υπάρξουν απρόοπτα και το κυριότερο να μην τεθεί σε κίνδυνο καμία ανθρώπινη ζωή.

Τις επόμενες ημέρες εξάλλου, η παραλιακή ζώνη της πόλης του Ρεθύμνου θα «στρωθεί» και με τις απαραίτητες ομπρελοξαπλώστρες, οι οποίες πλέον θα απλωθούν με βάση τους νέους κανόνες ασφαλείας που έχουν τεθεί, ενώ θα υπάρχει και ένα αρκετά μεγάλο ελεύθερο τμήμα, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται μεμονωμένα από κάθε λουόμενο.

Σε ότι αφορά τέλος στο ναυαγοσωστικό έργο, αυτό αναμένεται να λήξει την τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου.

 

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