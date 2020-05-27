Θεοδωρικάκος: Να εφαρμόσουν όλοι οι δήμοι τις ρυθμίσεις για τα τραπεζοκαθίσματα

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Να προσαρμοσθούν όλοι οι δήμοι στις ρυθμίσεις που νομοθέτησε το υπουργείο Εσωτερικών, με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα επέκτασης των τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους χωρίς επιπλέον δημοτικά τέλη, ζήτησε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνεντεύξεις του στην ΕΡΤ1 και στον Real fm.

«Η Αυτοδιοίκηση που μέσα σε όλη αυτήν την κρίση με τη συνεργασία της με το υπουργείο Εσωτερικών και το σύνολο της κυβέρνησης αναδείχθηκε σε πόλο αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής, τώρα οφείλει να μετατραπεί σε πυλώνα που θα συμβάλλει στην τόνωση και στην επανεκκίνηση της οικονομίας. Γι’ αυτό θα πρέπει να εφαρμόσει τις ρυθμίσεις που ψηφίσαμε για τα καταστήματα εστίασης, με τον πιο ευέλικτο, ισορροπημένο και αποτελεσματικό τρόπο. Το υπ’ αριθμόν ένα θέμα που μας καίει είναι η διασφάλιση των θέσεων εργασίας», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Για τις άδειες ειδικού σκοπού είπε ότι ισχύει η απόφαση για κάθε τέσσερις ημέρες άδειας ειδικού σκοπού να χρεώνεται μία κανονική στους εργαζόμενους γονείς του δημοσίου που είναι αναγκασμένοι να φυλάσσουν τα παιδιά τους, κάτω των 15 ετών, όταν αυτά δεν βρίσκονται στο σχολείο.

Θύμισε επίσης ότι από την πρώτη ΠΝΠ της 11ης Μαρτίου το υπουργείο Εσωτερικών έχει δώσει τη δυνατότητα μειωμένου ωραρίου κατά 25%, χωρίς περικοπή μισθού,στους γονείς που επιβάλλεται να πάρουν τα παιδιά τους όταν αυτά σχολάνε νωρίς, καθώς δεν λειτουργούν τα ολοήμερα σχολεία.

Σχετικά με το καθεστώς εργασίας των εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολείων σημείωσε ότι από τη νέα σχολική χρονιά πρόθεση του υπουργείου Εσωτερικών είναι να γίνουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ώστε να έχουν πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα.

Σε ό,τι αφορά στην τρέχουσα περίοδο υπενθύμισε ότι έχει δοθεί η δυνατότητα στους δήμους να χρησιμοποιήσουν εργαζομένους, του ιδίου τομέα, από τα ΚΑΠΗ που είναι κλειστά, να προσλάβουν με τετράμηνα προσωπικό κι επιπλέον έχουν δοθεί ακόμη 2 εκατ. για την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ