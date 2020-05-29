«Πόλεμος των Άστρων» στη θάλασσα: Πλοίο καταρρίπτει drone με λέιζερ (Video)

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USS Portland (LPD 27) amphibious transport dock outbound from San Diego – December 2, 2019 #portland #lpd27 pic.twitter.com/7Fm1dePMCr
— WarshipCam (@WarshipCam) December 2, 2019
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