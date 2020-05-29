«Πόλεμος των Άστρων» στη θάλασσα: Πλοίο καταρρίπτει drone με λέιζερ (Video)

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Μη επανδρωμένο σκάφος (drone) καταρρίφθηκε από λέιζερ του πολεμικού πλοίου «USS Portland», σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσαν οι Αμερικανοί. Συγκεκριμένα, ο Στόλος του Ειρηνικού του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού δημοσιοποίησε βίντεο στο οποίο φαίνεται το πλοίο «USS Portland» να καταρρίπτει drone, στις 16 Μαΐου, κατά τη διάρκεια επίδειξης.

Ο διοικητής του πλοίου, πλοίαρχος Κέρι Σάντερς, σε ανακοίνωσή του, επισήμανε ότι «με τη διεξαγωγή προηγμένων δοκιμών στη θάλασσα εναντίον μη επανδρωμένου σκάφους (drone) και μικρών οχημάτων, θα αποκτήσουμε πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες του συστήματος επίδειξης λέιζερ Solid State έναντι πιθανών απειλών».

USS Portland (LPD 27) amphibious transport dock outbound from San Diego – December 2, 2019 #portland #lpd27 pic.twitter.com/7Fm1dePMCr — WarshipCam (@WarshipCam) December 2, 2019

Το εν λόγω σύστημα λέιζερ αναπτύχθηκε από την εταιρεία Northrop Grumman και το Γραφείο Ναυτικής Έρευνας, τα οποία τηρούν σιγήν ιχθύος, αλλά σχετικές εικόνες διέρρευσαν, τον Δεκέμβριο του 2019, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. ​Ο Σάντερς, από την πλευρά του, ισχυρίστηκε ότι οι προηγμένες δυνατότητες που παρέχει το εν λόγω σύστημα λέιζερ βοηθούν στον επαναπροσδιορισμό του πολέμου στη θάλασσα.