Τουρισμός: Αντιδράσεις των μικρών καταλυμάτων για την υποχρεωτική ύπαρξη ναυαγοσώστη

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«Σε νέες περιπέτειες βάζει τα μικρά τουριστικά καταλύματα ο νέος νόμος του υπουργείου Τουρισμού», τονίζει η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος σε ανακοίνωσή της τονίζοντας ότι στα «προβλήματα που δημιουργεί η διαδικασία έκδοσης του διακριτικού τίτλου έρχεται να προστεθεί και η υποχρεωτική ύπαρξη ναυαγοσώστη».

Ειδικότερα όπως αναφέρει η Συνομοσπονδία μετά από αναμονή ενός χρόνου ο νέος νόμος 4688 του υπουργείου Τουρισμού «Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», «όχι μόνο δεν επιλύει πάγια προβλήματα του κλάδου των μικρών τουριστικών καταλυμάτων, για τα οποία ο αρμόδιος υπουργός Τουρισμού, κ. Χάρης Θεοχάρης, είναι ενήμερος από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων του από τη Συνομοσπονδία, αλλά αντιθέτως τα μεγεθύνει».

Ο λόγος, είναι πως το εν λόγω νομοσχέδιο δεν δίνει οριστική λύση στη διαδικασία έκδοσης του διακριτικού τίτλου, κάτι που με αδημονία ανέμενε ο κλάδος των μικρών τουριστικών επιχειρήσεων, αλλά δημιουργεί κι ένα ακόμη πρόβλημα, αφού καθιστά υποχρεωτική την ύπαρξη ναυαγοσώστη στο σύνολο των τουριστικών καταλυμάτων που διαθέτουν πισίνα, ανεξαρτήτως διαστάσεων ή αριθμού κλινών». Κι όλα αυτά στην «πιο αμφιλεγόμενη τουριστική σεζόν των τελευταίων πολλών χρόνων για τον ελληνικό Τουρισμό και σίγουρα στην πιο δύσκολη για τις επιχειρήσεις μικρών τουριστικών καταλυμάτων» τονίζει η Συνομοσπονδία.

Όπως διευκρινίζεται, «τα μικρά καταλύματα, δυναμικότητας 10-20 δωματίων, τα οποία τα τελευταία χρόνια προχώρησαν στην αναβάθμιση του παρεχόμενου τουριστικού τους προϊόντος, εντάσσοντας τη λειτουργία κολυμβητικής πισίνας στις εγκαταστάσεις τους, αδυνατούν να σηκώσουν το οικονομικό βάρος που απαιτεί η συγκεκριμένη ρύθμιση. Έτσι, πολλοί επιχειρηματίες του κλάδου θα εξαναγκαστούν σε παύση λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών τους, με συνέπεια, την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους και την απώλεια εσόδων, που συνεπάγεται αυτή η υποβάθμιση».

«Η Σ.Ε.Τ.Κ.Ε., φοβούμενη την παραπάνω εξέλιξη, είχε προτείνει στον αρμόδιο υπουργό, είτε να εξακολουθήσει να ισχύει το υπάρχον νομικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις μικρών τουριστικών καταλυμάτων, είτε οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις να συμπεριληφθούν στους μη υπόχρεους για τον ορισμό ναυαγοσώστη πισίνας ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού, στην περίπτωση που το βάθος των κολυμβητικών δεξαμενών τους δεν υπερβαίνει το 1,50μ.».

Όσον αφορά το θέμα του διακριτικού τίτλου η Ομοσπονδία τονίζει η λύση που δόθηκε από το υπουργείο Τουρισμού προσπαθεί να κρύψει το πρόβλημα κάτω από το «χαλί», αφού δεν επιλύει τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τη διαδικασία που ακολουθούν οι αρμόδιοι φορείς για την έγκριση και κατοχύρωσή του διακριτικού τίτλου και δίνει απλά «μια παράταση στην προθεσμία έκδοσης του διακριτικού τίτλου για τις επιχειρήσεις μικρών τουριστικών καταλυμάτων μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

«Η Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. έχει ενημερώσει επανειλημμένως τον κ. Θεοχάρη για τα προβλήματα που δημιουργεί στις επιχειρήσεις μικρών τουριστικών καταλυμάτων η διαδικασία που ακολουθείται για την έκδοση του διακριτικού τίτλου, επιφορτίζοντάς τα με ένα ακόμα πρόβλημα, στην πιο δυσμενή για τις επιχειρήσεις μικρών τουριστικών καταλυμάτων χρονική συγκυρία» αναφέρει η Ομοσπονδία στο δελτίο Τύπου της.

«Για το σύνολο των δομών της Φιλοξενίας, αλλά και για τον ελληνικό Τουρισμό, ο υπουργός Τουρισμού δεν δείχνει καμία διάθεση για συνεργασία. Αντίθετα, συνεχίζει να «σφυρίζει» αδιάφορα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες μικρών τουριστικών καταλυμάτων. Για μία ακόμη φορά το υπουργείο Τουρισμού και προσωπικά ο αρμόδιος υπουργός, κ. Χάρης Θεοχάρης, καταδικάζει με τις ενέργειές του τον κλάδο των μικρών τουριστικών καταλυμάτων σε νέες περιπέτειες. Η Σ.Ε.Τ.Κ.Ε, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στις επιχειρήσεις – μέλη της, αλλά και συνολικά απέναντι στον κλάδο των μικρών τουριστικών καταλυμάτων, έναν κλάδο με πρωταγωνιστική σημασία στην ανάπτυξη του ελληνικού Τουρισμού, ο οποίος στη σημερινή πραγματικότητα αναμένεται να συνεισφέρει τα μέγιστα στην τόνωση του εγχώριου, αλλά και του διεθνούς Τουρισμού, καλεί τον υπουργό Τουρισμού να επιδείξει την ανάλογη υπευθυνότητα και να πράξει τα δέοντα» καταλήγει η ανακοίνωση.